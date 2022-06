Man schrieb das Jahr 1847, als der „Höhgauer Erzähler“ in einem Zeitungsbericht ein Schauturnen des neu gegründeten Turnvereins in Engen erwähnte. Im Jahr 2022 berichtet der SÜDKURIER über die Ausstellung zum 175-jährigen Bestehen des TV Engen, die in der Hauptstelle der Sparkasse Engen-Gottmadingen gezeigt wird. Zahlreiche Fotos und Presseartikel dokumentieren ein Stück sportlicher Zeitgeschichte und die Entwicklung des TV Engen zu einem Mehrspartenverein.

Dankeschön an alle TVler

„Die Ausstellung ist ein Dankeschön an alle aktiven Sportler, Funktionäre, Sponsoren und Unterstützer“, sagt Vorsitzende Marita Kamenzin bei der Vorstellung. Um Exponate zu sammeln, nutzte sie alle Weg, griff auf die Festschriften der vorangegangenen Jubiläen und auf eigene Fotos zurück. Kamenzins Grundgedanke war, viele Exponate in Engen zu finden, und so fragte sie auch in der Bevölkerung. Dabei ging es ihr um die vergangenen 50 Jahre, denn ihr Wunsch ist, dass so manch einer sich auf den Fotos wiederfindet. Zu den Berichten und Bildern an den Stellwänden sind auch Sportplaketten, das Jahresschild oder ein Lorbeerkranz eines Turnfestsiegers aus dem Jahre 1920 zu sehen.

Die Ausstellung lässt sportliche Ereignisse aufleben und vermittelt ein Stück Zeitgeschichte. So ist in einem Bericht des SÜDKURIER im April 1954 zu lesen, dass Engen eine neue Turnhalle braucht. Im selben Jahr wurde beschlossen, eine Männerriege einzurichten. Von da an entwickelte sich der TV Engen stetig weiter und zählte zum 125. Jubiläum 1972 dann 360 Mitglieder. Der Verein nahm die Strömungen der Zeit auf und bietet heute ein vielfältiges Angebot. Mit 1450 Mitgliedern ist der TV Engen der größte Verein der Stadt.

Zum 175-jährigen Bestehen erschien eine umfangreiche Festschrift, dazu soll das Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert werden. Zum Festakt am 24. Juni in der Stadthalle sind alle Interessierten eingeladen, weitere Informationen unter www.tv-engen.de. Die Ausstellung ist bis Ende Juni zu sehen.