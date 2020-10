Um die Themen Rassismus und Ausgrenzung ging es bei einer Lesung des Autors und Illustrators Nils Oskamp. Rund 50 Schüler der Klassen 9 und 10 des Engener Gymnasiums waren ins Kulturzentrum Gems gekommen.

„Drei Steine“ heißt die Graphic Novel von Nils Oskamp, die 2012 veröffentlicht wurde und aus der er den Schülern vorlas. Rund 175-mal hat er schon vor Schulklassen gelesen und die Zuhörer konnten das Buch auf der Leinwand parallel anschauen.

Vom Rechtsextremismus in Dortmund

„Meine Geschichte spielt Anfang der 1980-ger Jahre im Ruhrgebiet, als dort die Stahlkrise voll im Gange war“, so Oskamp. Er ging damals in die Wilhelm-Busch-Realschule in Dortmund-Dorstfeld und las überaus gern Comics, was aber in der Schule damals verboten war.

Mit ungefähr 13 Jahren bemerkte er Orte wie „Platz der Synagoge“ oder den Jüdischen Friedhof, an dem er auf dem Schulweg vorbei kam. Dies alles beschäftigte ihn und er stellte fest, dass sich in seiner Heimatstadt die Rechtsradikalen zunehmend formierten. Auf einmal hätten Aufkleber der inzwischen verbotenen Partei FAP in der Schule geklebt und er bezog die ersten Prügel, weil er diese Aufkleber entfernen wollte.

Oskamp überlebte zwei Mordanschläge

Nils Oskamp legte sich mehrfach mit Neonazis an und überlebte zwei Mordanschläge. Mit eindringlichen Bildern zeigte Oskamp in seinem Comic, was damals geschah.

Die Schüler waren angetan von der Art und Weise, wie Oskamp seine Geschichte präsentierte. Ein Comic sei für Schüler einfach ansprechender, als ein Buch mit ausschließlich Text, fand ein Schüler.

Weißer Ring und Kriminalprävention als Ratgeber

Auf die Frage aus dem Publikum, wie man sich zur Wehr setzen sollte, wenn einem so etwas passiert, sagte Oskamp, dass es heutzutage wichtig sei, Lehrer und Eltern mit einzubeziehen.

„Bei mir haben die Lehrer aber damals alles heruntergespielt“, sagt er. Heutzutage könne jeder, der zum Beispiel von Neonazis verprügelt werde, Hilfe einer Opferschutzorganisation wie dem Weißen Ring bekommen. Die Fachleute würden einem bei allen nötigen Schritten helfen. Wichtig seien Zeugen und Protokolle, zum Beispiel auch Whatsapp-Chats.

„Ganz wichtig ist es, den Alltagsrassismus im Blick zu behalten. Wer etwas beobachtet, und das fängt schon beim Judenwitz an, sollte sich an den Schulsozialarbeiter oder Lehrer wenden“, riet Marcel Da Rin, Leiter der Kriminalprävention bei der Stadt Singen.

Oder man könne sich im Verein an den Trainer wenden, wenn einem etwas auffalle. „Wir von der Kriminalprävention beraten auch oder leiten an entsprechende Stellen weiter.“

Die Freiburger Rockband „Qult“ war mit zwei Songs dabei. Die Band thematisiert in ihren Texten die Tatsache, dass es immer noch Menschen gibt, die mit ausländerfeindlichen Parolen durch die Straßen ziehen. Der Refrain des Songs „Widerstand“ war sehr eingängig, fand eine Schülerin.

Die Freiburger Band „Qult“ spielt im Rahmen der Lesung von Nils Oskamp zwei Titel im Kulturzentrum Gems. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Oskamp informierte über die Kampagne „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ von Beate und Serge Klarsfeld. Mitorganisator der Lesung war der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der mit dem Gymnasium Engen eine Bildungspartnerschaft hat.

Das Programm „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums förderte die Lesung, die Kriminalprävention hatte sich um den Förderantrag gekümmert.