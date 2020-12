von Roland Ragg

Revierleiter Werner Hornstein und Bereichsleiter Wilfried Durejka vom Kreisforstamt informierten über die Situation im Aacher Stadtwald und in der Region.

Den Anfang machte Hornstein, der zunächst über den Vollzug im laufenden Jahr 2020 berichtete. So habe man in diesem Jahr etwas weniger Festmeter eingeschlagen. Den Löwenanteil machten dabei die rund 1361 Festmeter Käfer-, Sturm- und Dürreholz aus. Die Beseitigung dieses Holzes musste negativ verbucht werden. Erfreulich hingegen war die Neuanpflanzung von 2800 Laubbäumen und 1100 Douglasien (Nadelbäume).

Plan sieht Überschuss von 14.168 Euro vor

Mit der Erstaufforstung am Rötenberg habe man etwas gegen den Klimawandel unternommen. „Holz ist wieder gefragt, nicht nur als Brennholz“, so die optimistische Annahme von Werner Hornstein. Jetzt, nachdem man den Borkenkäfer im Aacher Stadtwald in den Grff bekommen habe, könne wieder mehr wertvolles Holz geschlagen und verkauft werden. Unter dem Strich sieht der Waldhaushaltsplan 2021 einen Überschuss von 14.168 Euro vor. Der Planung stimmte der Rat geschlossen zu.

Revierförster Werner Hornstein berichtete noch über weitere Aktivitäten im ablaufenden Jahr 2020. So soll es auch am 20. Dezember wieder eine Christbaumaktion zum selbst Schlagen im Aacher Bohlwald geben.

Klimawandel ist Realität

Bereichsleiter Wilfried Durejka referierte danach zum Thema „Wald und Klimawandel„. Dabei ging er zunächst auf die Ursachen der Waldschäden ein. An erster Stelle nannte er den Sturmbruch und den Borkenkäfer. Vielen Bäumen in der Region machte auch die Hitze und die damit verbundene Trockenheit zu schaffen. Deshalb sollte man mit mehreren Baumarten experimentieren.

Dass der Klimawandel Realität ist, konnte Wilfried Durejka mit einigen Schautafeln und vielen Daten eindeutig belegen. Danach änderte sich das Klima erst etwa nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es gab immer weniger Niederschläge und steigende Temperaturen.