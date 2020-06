Ein Unfall mit einem Verletzten und einem erheblich Schaden ereignete sich am Freitag gegen 12.40 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 191 und 190 bei Engen-Welschingen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 61-jähriger Mann auf ein verkehrsbedingt an der Einmündung haltendes Auto auf und schob dieses auf das davor wartende Fahrzeug. Der 42-jährige Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde durch den Aufprall verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 45.000 Euro.