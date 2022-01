Engen – Welche Einrichtung verbraucht wieviel Strom, Wasser und Heizenergie und wie hoch sind die jeweiligen Umweltemissionen- diese Informationen zu den städtischen Gebäuden in Engen werden seit 2009 in regelmäßigen Energieberichten zusammengetragen. Der Bericht dient als Informations- und Kontrollinstrument. Die Ergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 stellte die Umweltbeauftragte Michaela Schramm im Gemeinderat vor.

Mit dem Beitritt der Stadt Engen zum Klimabündnis 1996 verpflichtete sich die Stadt ihre CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu senken. Bis zu diesem Jahr wäre das also eine Senkung der Emissionen um 50 Prozent. Der tatsächliche Rückgang in Engen liege bei 47 Prozent in den vergangenen 25 Jahren, so Schramm, und damit knapp unter dem Zielwert. Um die aktuellen Verbrauchswerte der städtischen Gebäude besser einordnen zu können stellte Schramm diese für ihren Bericht den Energieverbrauchskennwerten des „European Energy Award“ gegenüber. Diese Kennwerte markieren sowohl kritische Grenzwerte, als auch Zielwerte für die einzelnen Verbräuche. Am Beispiel der CO2-Emissionen zeigten die Kennwerte, so der Bericht, dass bei den städtischen Gebäuden 500 Tonnen CO2 jährlich einzusparen gelte, um den vorgegebenen Zielwert von 0,03 Tonnen je Einwohner zu erreichen. Größter CO2-Emittent in Engen sind die Schulen, was an der großen Fläche liegt, die beheizt werden muss. Der Bericht zeigt aber deutliche Unterschiede zwischen Gebäuden mit alten und modernen Heizungsanlagen. So stößt die Werkrealschule mit alter Heizung jährlich 128 Tonnen CO2 aus, während es beim modernen Gymnasium gerade einmal 50 Tonnen sind.

Der Energiebericht der Umweltbeauftragten Michaela Schramm machte deutlich, dass denkmalgeschützte städtische Gebäude, wie insbesondere das ehemalige Kloster St.Wolfgang (Bild), hohe Verbräuche und damit auch CO2-Emissionen aufweisen. | Bild: Kerle, Helene

Die städtischen Gebäude werden hauptsächlich mit Gas und Öl beheizt. Moderne Pelletsheizungen gibt es bislang erst in den modernisierten Bürgerhäusern Anselfingen und Bitttelbrunn. Tendenziell, so Michaela Schramm, sei der Verbrauch der Heizenergie etwas zurück. Allerdings habe es seit Herbst 2020 einen Anstieg an den Schulen gegeben. Grund hierfür ist vermutlich das häufige Lüften der Räume wegen Corona. Für die letzten beiden Jahre liegt der Wärmebedarf bei 88 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Um klimaneutral zu gelten, müsste der Wert unter 50 Kilowattstunden liegen. Größte Herausforderung in Engen dürften dabei Einsparungen, beziehungsweise energetische Sanierungsmaßnahmen in den zum größten Teil denkmalgeschützten Verwaltungsgebäuden und dem Museum sein. Auch wenn es abweichende Ziele für Baudenkmäler gibt.

Rückläufig war die Tendenz beim Stromverbrauch

Die Werte lagen in den vergangenen beiden Jahren zwischen 13 und 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Mit einem Zielwert von 7,11 Kilowattstunden liegen die Engener Werte näher an diesem als am Grenzwert von knapp 27 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Einen leichten Anstieg verzeichnet der Bericht der Umweltbeauftragten dafür beim Wasserverbrauch. Mit rund 150 Litern pro Quadratmeter ist der Durchschnittsverbrauch aber auch beim Wasser näher am Zielwert von 114 Litern als am Grenzwert von 365 Litern. Allerdings, so der Bericht, gibt es in der Einzelbetrachtung Gebäude, die überdurchschnittlich hohe Verbrauchswerte haben. Eine mögliche Ursache, so Schramm, könnte beispielsweise das Fehlen wassersparender Toilettenspülungen sein. An Beispielen wie diesen zeigt sich, dass der Bericht auch auf mögliche Lecks oder veraltete Technik hinweisen soll.

Dass sich Investitionen positiv im Energiebericht widerspiegeln zeigte Michaela Schramm am Beispiel der LED-Straßenbeleuchtung. Wo diese installiert ist, werden Stromeinsparnisse von 50 bis 80 Prozent erzielt. In einem nächsten Schritt möchte die Umweltbeauftragte die Verbräuche analysieren, Ursachen für erhöhte Werte ausfindig machen und dafür Lösungsvorschläge bringen. Um die schrittweise Reduzierung der CO2-Emissionen voranzubringen, müsse in erster Linie in neue Heizungsanlagen investiert werden. „Wir versuchen systematisch bei der Heizungssanierung vorzugehen“, gab Stadtbaumeister Distler in Folge des Berichts zu verstehen. Obendrein gab Michaela schramm den kompletten Umstieg auf Ökostrom als weiteres effektives Mittel zur CO2-Reduzierung an. Bürgermeister Johannes Moser machte deutlich, dass die Zeit drängt: „2035 ist es schnell“, gab er mit Blick auf die bis dahin angestrebte Klimaneutralität von Engen zu verstehen.