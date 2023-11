Punkt 11 Uhr öffnete am Sonntag der große Büchermarkt seine Pforten. Wer jedoch erst zehn Minuten später an der Stadthalle Engen ankam, fand schon keinen Parkplatz mehr. Es galt das Motto: „Wer zuerst kommt, kann die besten Bücher abgreifen“. Für den Förderverein der Stadtbibliothek Engen, der diese Veranstaltung stemmt, entwickelt sich der jährliche Büchermarkt zu einem im Landkreis einmaligen Erfolg in Bezug auf Anzahl der Besucher, sowie Menge und Qualität der angebotenen Medien. Es fand ein Ansturm auf die in der ganzen Halle aufgebauten Wühltische statt, wobei nach Krimi/Thriller, Belletristik, Sachbücher, Historische Romane und Kinderbücher unterschieden wurde. Es gab auch jede Menge DVDs, Musik-CDs und Hörbücher zu kaufen. Wie der Titel „Bücher zu Pfundspreisen“ schon sagt, wurden die Bücher nach Gewicht abgerechnet. Viele der Bücherfreunde hatten die ganz großen Taschen im Einsatz. Nicht selten hatte sich die ganze Familie eingefunden, um die literarischen Schätze zu heben.

Die Freundinnen Vera Wieland aus Radolfzell und Rebekka Lebsack aus Öhningen waren gemeinsam angereist und hatten innerhalb kurzer Zeit viel Interessantes entdeckt und ihre Taschen mit mehr als ein Dutzend Taschenbüchern gefüllt. Vera mag die Romane von Jojo Moyes, einer britischen Schriftstellerin. Deren Erfolgsroman, das Drama „Ein ganzes halbes Jahr“, habe sie berührt und nun habe sie sich hier weitere Titel der Autorin besorgt. Ihre Freundin Rebekka, die zweieinhalb Jahre in Kalifornien verbracht hat, wurde auf ihrer Suche nach englischsprachiger Literatur fündig. Sie liebe die englische Sprache und genieße es, die Texte im Original zu lesen. Obwohl, wie es schien, alle Mitglieder des Fördervereins der Stadtbibliothek Engen im Einsatz waren und alle ihr Bestes gaben, ließen sich die langen Schlangen an den Waagen und den Kassen nicht vermeiden. Doch die Buchenthusiasten nahmen es mit Geduld, denn – bitteschön – wo kommt man sonst für so wenig Geld an fast neuwertige Bücher heran?