Viele Schulabgänger wurden zum Schuljahresende am Anne-Frank-Schulverbund in Engen verabschiedet. „Insgesamt haben in diesem Schuljahr 123 Schülerinnen und Schüler aus sechs Klassen ihren Abschluss bestanden“, berichtet Nadine Verruccio in einer Pressemitteilung der Schule zur Abschlussfeier 2023. In zwei Klassen konnten 36 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss entgegen nehmen, den Werkrealschulabschluss haben 18 Schülerinnen und Schüler erhalten. Bei der Abschlussfeier wurde überdies der Realschulabschluss an 69 Schülerinnen und Schüler überreicht.

Ihren Hauptschulabschluss als Jahrgangsbeste konnten Michelle Walter und Samira Zoé Sciaudone in Empfang nehmen. Fachpreise für gute Leistungen gab es laut Schule in Sport weiblich für Isabell Botmann, in Sport männlich für Justin Maier.

Fachpreise für gute Leistungen an der Realschule im Schulverbund gehen laut Pressemitteilung der Schule an Erika Teichrib, Angelie sowie Leonie Willmann in Kunst, Liv Weigert und Lisa Teichrib in Ethik. Silas Bohl, Marvin Lickert, Mascha und Lila Lu Michel Krieger nahmen Sportpreise in Empfang, Lisa Teichrib erhielt zudem den Preis in Geo. Fachpreise in ev. Religion gehen an Luisa Ekert und kath. Religion an Lea Sterk, Katharina Emhardt und Julia Mouritzen, die auch für gute Leistungen in Deutsch, Mathe, Technik, Gemeinschaftskunde, Musik, Informatik, Sport und Englisch einen Preis erhielt. Lea Sterk wurde zudem in Bio, Musik und im Fach AES ausgezeichnet. Französisch-Preis für Marilena Sepp, Geschichte für Benjamin Gommeringer, Geografie Lukas Kleiner, Sport, Preise in WBS und Physik gehen an Marc Meßmer. Je einen Chemie-Preis haben Julia Mouritzen und Hannah Selbach erhalten.

Den Albert-Riester-Geschichtspreis der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen hat in diesem Jahr Stefan Goleanu erhalten. Als Jahrgangsbeste an der Realschule wurden Julia Mouritzen und Lea Sterk ausgezeichnet. Für ihr Engagement als Schülersprecher wurden Lucy Maier, Basil Waizenegger und Maya Potzkai geehrt.