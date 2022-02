An Fasnacht sind im zweitgrößten Ortsteil Engens die Hasen los – und das schon seit langer Zeit. 2007 feierte der Narrenverein Hasenbühl sein 100. Jubiläum. Wie die Narren zu ihrer tierischen Figur kamen, weiß Schriftführerin Bärbel Hensler.

„Die Vereinsgründung war 1907“, so Bärbel Hensler. Zunächst hätten sich schlicht einige Anselfinger zusammengetan, um miteinander Fasnacht im Dorf zu machen. In seiner heutigen Form mit all seinen Traditionsfiguren gibt es den Narrenverein Hasenbühl seit 1957. Damals entstand auch die Figur des Hasen.

Mit Hasen hat die Herkunft nichts zu tun

„Sie geht zurück auf das Gewann Hasenbühl unterm Hewen, das zu unserem Namensgeber wurde“, erläutert Hensler. Seitdem gehören die Hasen mit ihrer langohrigen Holzlarve zum Bild des Vereins, ebenso wie die Hasenbühler in ihrer Tracht, die Elferräte, die Zimmermänner, der Narrenpolizist, die Narreneltern und auch der Fähnrich.

Eine neue Tradition?

Am 11.11. wecken die Narren traditionell den schlafenden Hasen, der mit vielen Schwüren bedacht wird. Normalerweise, erzählt Hensler, finde das drinnen statt. Coronabedingt hätten sie ihren Hasen in dieser Fasnacht draußen in der Dunkelheit mit einem Feuer geweckt.

„Das war eine ganz besondere Stimmung“, beschreibt die Schriftführerin. Sie könnte sich gut vorstellen, dass das künftig zur neuen Tradition werden könnte.

Viel närrisches Treiben an der Fasnacht

„Wir haben einen guten Zulauf“, freut sich Hensler. Zusammengenommen zählt der Verein 63 Mitglieder, die zu jeder Fasnacht ein mehrtägiges Programm auf die Beine stellen. Der jährliche Höhepunkt des närrischen Treibens in Anselfingen ist der Bunte Abend am Fasnachtssamstag.

„Da ist immer volles Haus. Es kommen längst nicht mehr nur Anselfinger“, weiß Hensler. Am Rosenmontag bleiben die Narren beim traditionellen Hasen-Essen unter sich. Der Dienstag steht ganz im Zeichen der Kinderfasnacht. Abends zum Ende des närrischen Treibens wird der menschengroße Strohhase verbrannt. Übrigens, wer in Anselfingen etwas mit der Fasnet am Hut hat, hängt die häsische Narrenfahne nach draußen.