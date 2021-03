Der Verein Dornsberg Schützen teilte der Stadt Engen ihre für dieses Jahr geplanten Sonntagstermine mit. An insgesamt sieben Sonntagen sind auf dem Jagdparcours Wettbewerbe und sonstige Veranstaltungen geplant. Geschossen werden soll am 28. März, 18. April, 16. Mai, 11. Juli, 15. August, 5. September und 17. Oktober. Die Termine, so die Information der Stadtverwaltung, seien als sogenannte „seltene Ereignisse“ durch die Genehmigung des Jagdparcours gedeckt. Im Rahmen dieser wären bis zu zehn Sonntagstermine möglich.