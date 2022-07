von Holle Rauser

Keine leichte Zeit liegt hinter den Abiturienten und Abiturientinnen dieses Jahrgangs auch am Engener Gymnasium: Unter Pandemiebedingungen mussten die zwanzig Schüler ihre letzten Schuljahre meistern.

Jetzt durften die Schulabgänger ihr Abschlusszeugnis im Kreis ihrer Angehörigen und des Kollegiums entgegennehmen. Rektor Thomas Umbscheiden gab den scheidenden Schülern nachdenkliche Worte mit auf ihren künftigen Lebensweg: „Sie erhalten Ihr Abiturzeugnis – und das in einer Zeit der größten Unsicherheiten, der Krisen, der Kriege, des Unwägbaren“, so Umbscheiden.

Sie haben Preise für besondere Leistungen erhalten: (von links) Niklas Wilhelm, Johanna Fluck, Alisa Keller, Lukas Dekorsy, Angelina Hellfeuer, Robin Stotz, Lucie Lutz, Hendrik Freisleben und Jana Schneckenburger. | Bild: Holle Rauser

Dennoch sei der Tag ein Tag der Freude: „Denn Sie erhalten dieses Reifezeugnis, weil Sie konzentriert und ohne Murren diesen schwierigen Weg in den letzten Monaten und Jahren gegangen sind, klar das Ziel Abitur vor Augen“, lobte der Rektor. Sein Dank galt auch dem Kollegium und den Eltern, die mit gebangt, Mut gemacht und logistisch diese wichtige Lebensphase gemeistert hätten.

Ausgezeichnete Schüler Bei einem Gesamtschnitt von 1,9 haben elf Schüler eine Eins vor dem Komma. Mit „sehr gut“ in allen Fächern hat Lucie Lutz die Traumnote 1,0 erreicht und erhielt Preise in Mathe, Naturwissenschaften und Kunst, Robin Stotz in Wirtschaft und Chemie, Hendrik Freisleben (ebenfalls Chemie), Niklas Wilhelm, Alisa Keller und Johanna Fluck (Physik). Lukas Dekorsy erhielt den Buchpreis der DPG, Johanna Fluck (Chemie und Gemeinschaftskunde), Jana Schneckenburger (Englisch, Kunst und Geschichte), Angelina Hellfeuer (Biologie und Deutsch).

Die Absolventen hätten Durchhaltevermögen aufbringen und sich mit Lernstoff beschäftigen müssen, der einem wegen der besonderen Situation nicht mal erklärt wurde. „Wer diese Strapazen überstanden, Rückschlägen getrotzt und aus Niederlagen gestärkt hervorgegangen ist, der hat mit Fug und Recht ein Zeugnis der Reife verdient“, betonte Umbscheiden.

Verantwortliches Handeln, Geduld, Fürsorge und Solidarität waren gefordert

Der Rektor schlug vor, Gesten, Rituale und Gegenstände aus den vergangenen Jahren „mitzunehmen“ und dabei neu zu bewerten. „Abstand halten“ sei für soziale Wesen eine Zumutung, dennoch aus Gründen der Solidarität notwendig gewesen. Der Mundnasenschutz und die Vorgabe „Maß und Mitte“ hätten dazu beigetragen, dass die Krise in Deutschland glimpflich verlaufen sei. Verantwortliches Handeln, Geduld, Fürsorge und Solidarität waren gefordert. „Zu unserer Freiheit gehört auch, diese Anforderungen zu bejahen“, gab der Rektor zu bedenken.

„Anstecken“ lassen, sollten sich die scheidenden Schüler nicht vom Virus, sondern von der Begeisterung für Beruf, Bildung, Kultur, Solidarität und für Verantwortung. „Mischt Euch ein, empört Euch!“, forderte Thomas Umbscheiden die Abiturienten auf: Er zitierte dazu Robert Frosts Gedicht „Road not taken“. „Wir müssen den anderen Weg gehen, um Sicherheit und Freiheit für alle Menschen auf diesem Planeten zu erringen.“

Sich in der globalen Welt zu behaupten wissen

Er appellierte an die Abiturienten, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. „Verändern Sie sich, seien Sie sie selbst und bekennen Sie Farbe!“, lautete sein Ratschlag. „Wir verabschieden Sie heute mit der Hoffnung, dass Sie sich in der globalen Welt zu behaupten wissen und immer wieder Orientierungshilfen entdecken, um Ihren persönlichen und beruflichen Weg zu finden. Wir brauchen neben Ihrer Intelligenz auch Ihren Enthusiasmus und Ihre Kreativität.“

Auch Richard Willems vom Förderverein IBE ermutigte die Schülerinnen und Schüler, sich einzubringen. Als Stellvertreter des Bürgermeisters erinnerte Thomas Maier die Schulabgänger daran, dass Erfahrungen auf dem Lebensweg wichtiger seien als langfristige Ziele: „Oft übersieht man die Chancen, die neben dem Weg liegen.“