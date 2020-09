von Jürgen Waschkowitz

„Nichts tut sich, außer man tut was!“ Unter diesem Motto steht der zweite Einkaufsbummel mit Musik in der Altstadt von Engen. Nach dem guten Erfolg der ersten Veranstaltung in der Altstadt nach der Corona-Auszeit hat sich der Marketing Engen-Verein zusammen mit dem Touristikverein entschlossen, am Samstag, 5. September, einen weiteren Anlauf zur Belebung der Altstadt zu nehmen.

Fast alle Geschäfte werden bis 21 Uhr geöffnet sein, der Marktplatz wird ab 17 Uhr entsprechend der Coronabestimmungen für Besucher eingerichtet und die Engener Rockband Schlaflos will mit Live-Musik unterhalten.

Organisatoren loben die Anti-Corona-Disziplin der Besucher der August-Auflage

„Der Einkaufs- und Musikabend im August hat uns ermutigt, einen weiteren Versuch zur Belebung der Altstadt sowie zur Unterhaltung der Bevölkerung in Coronazeiten zu unternehmen“, beschreibt Rolf Broszio, zweiter Vorsitzender des Marketingsvereins, die Motivation.

Es habe zwar viele Vorbereitungen und auch Arbeit gekostet, alle Vorschriften entsprechend der Coronaverordnung zu erfüllen, sagt Rolf Broszio im Pressegespräch. „Aber alles lief vorschriftsmäßig, die Gäste haben sich vorbildlich und rücksichtsvoll verhalten, unser Team sich unermüdlich eingesetzt und für einen reibungslosen und schönen Ablauf gesorgt.“

Engen SÜDKURIER-Diskussion: Wie Bürgermeister Johannes Moser die Zukunft von Engen gestalten und die neuen Herausforderungen meistern will Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die zweite Runde soll das Flanieren durch die Engener Altstadt und der Besuch in den Geschäften mit mediterraner Stimmung untermalt werden, verspricht Ramona Winter, bei der viele Fäden für die Organisation zusammenlaufen.

Dazu locken auf dem Marktplatz Live-Musik und eine Bewirtung durch den Touristikverein und Andreas Wiedenmaier mit seiner „Würstchenbude.“ Geöffnet hat ebenso das Café am Marktplatz mit Außenbedienung. Mit einer Überraschung warten die Künstler des Circus Casanietto auf.

Das Late Night Shopping in der Altstadt, auf dem Schillerplatz und in den Geschäften dauert bis 21 Uhr. Eine Anmeldung an info@marketing-engen.de oder unter 0177-27 26 921 ist erforderlich