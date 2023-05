Die Baukultur-Initiative des Landes Baden-Württemberg verfolgt durch eine Wanderausstellung nach eigenen Angaben ein Ziel: Heutige Herausforderungen, wie zum Beispiel Projekte für lebendige Ortskerne und ein gesundes Wohnumfeld zu diskutieren und gelungene Projekte zu kommunizieren.

In der Sparkasse Engen-Gottmadingen in der Bahnhofstraße 1 in Engen ist diese Ausstellung bis zum 12. Juni zu sehen, wie von Vorstandsmitglied Frank Lammering zu erfahren war. Bürgermeister Johannes Moser lobt in Bezug auf die gelungene und sehr umfassende Altstadt-Sanierung Engens dezidiert seinen Vorgänger, Altbürgermeister Manfred Sailer, der kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 1972 dieses ambitionierte Sanierungsprojekt in Angriff genommen habe. Auslöser sei damals die intensive Diskussion darüber gewesen, ob es sich noch lohne, das stark sanierungsbedürftige „Pappenheimer-Gebäude“ an der Hauptstraße wieder instand zu setzen oder abzureißen.

Manfred Sailer habe damals mit den entsprechenden Stellen in Stuttgart Kontakt aufgenommen, so Moser. Im Rahmen der Städtebauförderung sei dann ein gewaltiges Programm mit einem Volumen von 90 Millionen D-Mark in Angriff genommen worden, um im Laufe der kommenden Jahre die Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der Altstadt wesentlich zu verbessern. Das Altstadtensemble Engens sei heute ein Schmuckstück und der mittelalterliche Charakter erhalten worden. Trotzdem stünden noch große Aufgaben bevor, wie die Sanierung des Kornhauses und des Engener Bahnhofsgebäudes.