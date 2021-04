Sie testen zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit in Klinik und Praxis – und die Bürger danken es ihnen. So bekommen derzeit viele strahlende Gesichter zu sehen: Die drei chirurgischen Ärzte des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im alten Engener Krankenhaus, Veit Busam, Harald Schiele und Ronny Langenhan, und die Medizinische Fachangestellte Sandra Schäfer bekommen derzeit viele strahlende Gesichter zu sehen.

Auf ihr Corona-Schnelltestangebots für die Bevölkerung außerhalb der regulären Sprechzeiten des chirurgischen MVZ bekommt das Test-Team große Resonanz, wie es in einer Presse-Info des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz heißt. Fünf Wochen nach Beginn hat sie bereits 1600 Tests bei den Bürgern aus Engen und den umliegenden Gemeinden durchgeführt.

Beste Stimmung im Testzentrum

Die Stimmung sei durchweg gut und es gehe oft humorvoll zu, berichten die drei Ärzte, die sich bei dem Dienst abwechseln. Sandra Schäfer organisiert die Abläufe. Gemeinsam engagieren sie sich mit Freude im Testzentrum.

Die langjährigen chirurgischen MVZ-Ärzte kennen viele Engener und die Bürger schätzen es sehr, dass der vertraute Arzt die Testungen vornimmt. „Ich bin den Ärzten und den Mitarbeiten des MVZ Engen sehr dankbar“, lobt Engens Bürgermeister Johannes Moser laut Pressemitteilung das Engagement.

Die Termine

Das Bürgertestzentrum im MVZ Engen steht Bürgern aus Engen, Mühlhausen-Ehingen, Aach und Tengen montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs von 17 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr zur Verfügung. termine gibt es via www.schnelltest-engen.de sowie freitags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (07733) 502-220.

Auch besteht in Einzelfällen die Möglichkeit, spontan ohne Anmeldung vorbei zu kommen. Das Testergebnis steht nach 15 Minuten fest und wird auch schriftlich bescheinigt.

Das Team des chirurgischen MVZ engagiert sich auch bei den Kreistesttagen und steht den Bürgern am Freitag, 23. April, von 15 bis 18 Uhr, am Samstag, 24. April, von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. April, von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Es werden zwei verschiedene Schnelltests angeboten.