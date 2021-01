CDU-Gemeinderat Urs Scheller brannte das Thema offensichtlich unter den Nägeln als er sich gegen Ende der aktuellen Gemeinderatssitzung zu Wort meldete. Zunächst lobte er den großen Einsatz des Engener Winterdienstes während der starken Schneefälle in der vergangenen Woche. Danach übte er Kritik an der Vorgehensweise nachdem der Schnee zum Wochenende hin aufgehört hatte: „Ich habe kein Verständnis, wenn es nicht mehr schneit, dass dann nicht nachgeräumt wird.“ Konkret sprach er die Parkplätze am Fahrbahnrand in der Innenstadt sowie in den Gewerbegebieten an. Seiner Meinung nach hätte das Wochenende dafür genutzt werden müssen, die Schneemassen an den Straßenseiten zu entfernen. Nicht nur, damit wieder geparkt werden könne, sondern auch damit wieder zwei Autos aneinander vorbeikämen.

So viel Schnee zuletzt vor 15 Jahren

Stadtbaumeister Matthias Distler gab die außergewöhnlichen Verhältnisse zu bedenken: Zuletzt habe es so viel Schnee vor 15 Jahren in Engen gegeben. Die Fahrer hätten coronabedingt im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Zudem habe es mehrere Ausfälle an den Fahrzeugen gegeben. Scheller verwies darauf, dass für solche Fälle in Zukunft eine klarer organisatorischer Ablaufplan vorliegen sollte.