von Holle Rauser

Himmlische Musik und heiliges Wort: Das hat die Kulturkirche Aach auf der Einladung zum Gottesdienst mit Konzert unter dem Titel „Hispanic Dance (with a blue touch)“ versprochen. Zu Gast war die Jazz Combo, deren unprätentiöser Name ganz im Widerspruch zur Besetzung steht.

Denn dahinter verbergen sich Koryphäen ihres Fachs: der Trossinger Klavier-Professor Tomislav Nedelkovic-Baynov, der polnisch-deutsche Gitarrist Michal Stanikowski, der Schwenninger Schlagzeuger Karl Koch und die Calwer Kontrabassistin Rahel Klein.

Die preisgekrönten Dozenten und Alumni der Musikhochschule Trossingen begeisterten mit den Werken von Claude Bolling und Joaquin Rodrigo Vidre.

„Vielleicht ist nicht allen nach schwungvoller Musik zumute“, so Pfarrerin Barbara Kündiger von der Evangelischen Kirchengemeinde Aach-Volkertshausen, „aber die Menschen haben in Zeiten der Not und Bedrängnis immer gesungen. Musik macht resilient und gibt Kraft“.

Hörgenuss mit Abwechslung

Mit dem „Concerto for Guitar and Jazz Piano Trio“ stieg die Combo in den Abend ein. Sieben Teile umfasst das Stück, das mit Abwechslung – zarte, melancholische Klänge der spanischen Gitarre, ein gefühlvolles Piano, schnelle, rhythmische Soli von Bass und Schlagzeug – begeisterte. Der Wechsel zwischen klassischen Abschnitten und swingenden Jazzanklängen, die Dialoge zwischen den Musikern, lässige Ausflüge und Variationen, von den Musikern gut gelaunt und in einem virtuosen Zusammenspiel vorgetragen, machten das Werk zu einem Hörgenuss.

Fast ein Wechselbad der Gefühle durften die Zuhörer erleben: verzaubert, verspielt und rhythmisch ist das Stück, mitreißend bis zum fesselnden Finale, das die Gitarre ausklingen ließ. Im „Concierto de Aranjuez“, von Joaquín Rodrigo 1939 geschrieben, tritt die Gitarre mit dem Symphonieorchester in einen spannungsvollen Dialog. Das dreiteilige Werk gehört zur Weltliteratur der Gitarrenmusik und wurde unzählige Male interpretiert. Die Jazz Combo überzeugte mit ihrer Version des populären Werks.