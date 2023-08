Rund 22 Jahre war Adelbert Volk ehrenamtlich im Ausleihdienst der Engener Stadtbücherei tätig und hat bei vielen Veranstaltungen und beim Büchermarkt immer mit angepackt. Jetzt wolle der ehemalige Hauptschul-Konrektor den aktiven Dienst beenden, wie Jutta Pfitzenmaier vom Förderverein der Bibliothek in einer Pressemitteilung bekannt macht. Volk habe 12 Jahre lang alle Protokolle als Schriftführer geführt, bevor er diese Aufgabe an Elke Lohmann weitergab. „Dies alles zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Konrektor der Hauptschule Engen und bei auswärtigem Wohnsitz“, so Pfitzenmaier.

Wie Volk auf die Idee kam, neben seinem Beruf in der Bibliothek mitzuarbeiten, schildert sie so: „Im Frühjahr 2001 habe ihm ein Kollege erzählt, er ginge Bücher einbinden ins ehemalige Gasthaus Linde. Dort würde nämlich eine Bücherei für Kinder entstehen. Das machte den Konrektor neugierig. Er wollte mehr wissen über das Projekt und bald war er mitten drin.“ Obwohl Volk Naturwissenschaften unterrichtete, wusste er um die große Bedeutung der Lesekompetenz. Deshalb kam er jahrelang einmal monatlich mit Schülerinnen und Schülern der Hauptschule nachmittags in die Bibliothek, um bei ihnen Spaß an Büchern zu wecken und die Einsicht, dass Lesen das Leben erleichtert und bereichert.

Bei seiner Verabschiedung dankte Volk den Bibliothekarinnen Judith Maier-Hagen und Bärbel Oetken für die stets freundliche Atmosphäre in der Bibliothek. Er denke gerne an das gute Miteinander für die gemeinsame Sache: Bildung und Freude an Literatur zu vermitteln.