Die Verabschiedung von Bürgermeister Moser aus dem Stiftungsrat der Bürgerstiftung Engen meldet Sandra Hauser als Geschäftsführerin in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung Engen. „Er war mehr als ein Mitglied kraft Amtes“, betont Hauser in der Mitteilung nach der aktuellen Stiftungsratssitzung. Bürgermeister Johannes Moser verlässt das Gremium, da mit dem Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister auch die Tätigkeit als Stiftungsrat ende.

Der Stiftungsratsvorsitzende Daniel Hirt habe ihn in der Sitzung als treibende Kraft bei der Gründung der Bürgerstiftung vor 15 Jahren gewürdigt: „Du warst in all den Jahren ein wichtiges Mitglied des Stiftungsrats, deine Expertise immer sehr hilfreich.“ Mit Engagement, Herzblut und Bedacht habe Johannes Moser entscheidend mitgewirkt, die Bürgerstiftung zu entwickeln. Mit vielen guten Wünschen für den kommenden neuen Lebensabschnitt überreichte Daniel Hirt im Namen des Stiftungsrats und des Vorstands ein flüssiges Dankeschön an Johannes Moser. Es wurde überreicht von den Vorstandsmitgliedern Hans-Joachim Kiefer, Matteo Utzler und Andrea Grusdas mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Daniel Hirt.

Moser blickte in kurzen Worten ebenfalls auf die vergangenen Jahre zurück. Er sei überrascht gewesen, wie viele Menschen damals zu der ersten Versammlung gekommen sind und bereit waren, ein Stifterkapital zu investieren, damit die Bürgerstiftung Engen gegründet werden konnte.

Heute schaue er stolz und zufrieden darauf zurück, was in dieser Zeit alles geleistet und erreicht werden konnte. Als Beispiel für die Wichtigkeit der Bürgerstiftung Engen nannte er die beiden neuesten Projekte „Spielgerät Mammut im Eiszeitpark“ und „Fahrrad-Reparaturstation am Schillerplatz“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Diese würden, wie alle bisher geförderten Projekte, dafür stehen, was sich die Bürgerstiftung bei der Gründung als Ziel gesetzt hat: das Gemeinwohl der in der Stadt Engen lebenden Menschen in verschiedenen Bereichen nachhaltig und selbstlos zu fördern und zu entwickeln. Er sei sich sicher, betonte Moser zum Schluss, dass die Bürgerstiftung Engen auch in Zukunft noch viele weitere Projekte fördern und damit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten werde.