Die feierliche Zeugnisübergabe für die Abiturienten am Gymnasium Engen fand im Freien, auf dem unteren Pausenhof in der sogenannten Arena statt. Wie bei einer Gartenparty saßen die Absolventen, deren Eltern und Freunde an Klapptischen und warteten mit gewisser Anspannung und Vorfreude auf den großen Moment.

Schulleiter Thomas Umbscheiden verkündete nicht ohne Stolz die Statistik: 35 Schüler erreichten die Hochschulreife bei einem Jahrgangs-Notendurchschnitt von 2,19. Nicht weniger als 16 von ihnen schafften ihren Abschluss mit einer Eins vor dem Komma. Zwei Schülerinnen, Sarah Sepold und Leonie Restle, erhielten Sonderapplaus, denn mit einem Schnitt von jeweils 1,3 schlossen sie als Jahrgangsbeste ab.

Dass dieser Weg für den zehnten Abiturjahrgang kein Zuckerschlecken war, hob der Schulleiter anschließend hervor und erinnerte an das schwierige Umfeld mit internationalen Krisen und an die sorgenvolle Zeit mit dem Coronavirus, die es durchzustehen galt. Danach richtete Umbscheiden seinen Blick auf die Zukunft und stellte das Thema „Künstliche Intelligenz“ in den Mittelpunkt.

Der besondere Dreh war nun, dass er diesen Teil seiner Rede mithilfe einer dieser Supercomputer hatte schreiben lassen, deren künstliche Intelligenz auf der „Deep Learning-Technologie“ basiert. Diese verwendet große Datenmengen, um zu lernen und Muster zu erkennen und ist damit in der Lage, auch selbstständig Texte zu verfassen. Das Ergebnis, also der vom Computer vorgeschlagene Text, den der Schulleiter dann vortrug, war so verblüffend gut, dass er konstatierte, dies sei zwar erschreckend, aber eben auch faszinierend. Daraus schloss er, dass sich die Menschen auf die Entwicklung von Fähigkeiten konzentrieren sollten, die sie von Maschinen unterschieden und diese seien, so die Worte an die Absolventen, Kreativität, emotionale Intelligenz und zwischenmenschliche Fähigkeiten.

Bürgermeister Johannes Moser stellte mit dem Klimaschutz eine andere Zukunftsherausforderung in den Mittelpunkt. Die Stadt Engen wolle mit ihrem kommunalen Energiekonzept einen Teil zum Klimaschutz beitragen. Dabei werde das geplante Windkraftprojekt an der Autobahn eine zentrale Rolle spielen. Daraus formulierte er seinen Appell an die Abiturienten, dass sie ihre Kreativität und Tatkraft zum Wohle der Menschen einsetzen sollten, zum Schutz von Umwelt und Klima.

Die Absolventen überraschten mit Gesangseinlagen, Anekdoten aus der Schulzeit und klaren Bekenntnissen: Die Schulnoten spiegelten nicht alleine den Menschen und seine Fähigkeiten wider, sondern ebenso wichtig seien der individuelle Charakter und die persönlichen Talente. Bei der Verleihung der Abiturpreise wurde Maria Monteiro, die auch Russisch spricht, nicht nur für ihre Schulleistungen geehrt, sondern auch für ihr soziales Engagement für Schüler aus der Ukraine.