von Roland Ragg

In der Hauptsache ging es bei der Sitzung um die Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplans „Pflegeheim Längenbergstraße„. Hier einigte man sich darauf, dass die nicht benötigte Fläche aus dem Bebauungsplan herausgenommen wird und weiterhin Grünland bleibt.

Bürgermeister Manfred Ossola informierte das Ratsgremium zunächst über die jüngste Entwicklung dieses Bauvorhabens. Demnach können nach Fertigstellung der Zubringerstraße und der Errichtung des Bauzauns noch in dieser Woche die Bagger anrücken. Der Aushub soll über die Ettenbergstraße in Richtung Stockach abgefahren werden.

Ursprüngliche Planung geändert

Im Gemeinderat ging es dann um die Änderung der ursprünglichen Planung, die einen nach Westen möglichen Erweiterungsbau für weitere 15 Pflegeplätze vorsah. Bei der nun vorliegenden Planung konnten diese Pflegeplätze durch Änderungen im Untergeschoss integriert werden, so dass jetzt 45 Betten zur Verfügung stehen werden.

Das Grundstück gehört der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg und wurde für 99 Jahre an das Evangelische Stift Freiburg als Träger des Pflegeheims verpachtet. Da nun aber etwa ein Drittel der ursprünglich überplanten Fläche nicht mehr gebraucht wird, muss der Bebauungsplan geändert und neu aufgestellt werden. Dazu sind einige Verwaltungsmaßnahmen notwendig, so Architekt Andreas Wieser, der für die bisherige Planung zuständig war. Der wichtigste Punkt: „Die abgetretene Fläche muss wieder nutzbar sein“, so Planer Andreas Wieser.

Dreiteiliger Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat musste anschließend über einen dreiteiligen Beschlussvorschlag abstimmen: Aufstellung einer Aufhebsatzung, Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange mit Aufforderung zur entsprechenden Äußerung und die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Alle drei Punkte fanden das einstimmige Votum des Rates.