von Roland Ragg

Der flächendeckende Glasfaserausbau in Aach kann begonnen werden. Alle Gewerbetreibenden und Privatleute haben jetzt die Möglichkeit, sich an ein hochmodernes Glasfasernetz anzuschließen, ohne dass ihnen dabei Kosten entstehen. Die auf etwa vier Millionen Euro kalkulierte Investition soll in vollem Umfang von der Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) übernommen und durchgeführt werden.

Als der Gemeinderat kurz vor Weihnachten eine Absichtserklärung zur Versorgung der Bürger mit Glasfaseranschlüssen mit der Firma UGG zustimmte, konnte man noch nicht so richtig glauben, dass diese Anschlüsse umsonst zu haben sind.

Im Gewerbegebiet kann es losgehen

In der jüngsten öffentlichen Ratssitzung informierte Bürgermeister Manfred Ossola nun über den erfreulichen Stand der Dinge: So könnten die Arbeiten im Gewerbegebiet nun losgehen. Das Glasfasernetz würde dort mit Volkertshausen verbunden. Denn: Die Nachbargemeinde habe sich ebenfalls für das Glasfasernetz der Firma UGG entschieden.

In einer Auftaktveranstaltung sollen die Aacher Bürger ausführlich über einen möglichen Anschluss an das Glasfasernetz informiert werden. Diese findet am Donnerstag, 25. März, um 19 Uhr, in der Schulturnhalle statt.

Spätere Anschlüsse müssen selbst bezahlt werden

„Jeder Grundstückseigentümer bekommt bestätigt, dass er einen kostenlosen Anschluss für sein Grundstück und alle vorhandenen Wohnungen bekommt“, so Manfred Ossola. Er machte außerdem noch darauf aufmerksam, dass spätere Anschlüsse selbst bezahlt werden müssen.

Im Zuge der Verlegearbeiten könnten eventuell auch schadhafte Gehwege saniert werden, allerdings mit Kostenbeteiligung der Gemeinde, so Ossola weiter. „Wir sind zuversichtlich, dass wir den flächendeckenden Glasfaserausbau in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Volkertshausen bewerkstelligen werden“, so Bürgermeister Ossola abschließend.

Zum Infoabend können sich Interessierte auf der Homepage der UGG anmelden unter: www.unseregrueneglasfaser.de/#veranstaltung