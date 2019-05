von SK

Während der Renovierung eines Hauses kam es am Samstag gegen 11.20 Uhr im Engener Ortsteil Welschingen zum Einsturz eines aufgestellten Baugerüstes, wobei zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei weiter mitteilt, stürzte ein 32-Jähriger von dem in der Dorfstraße befindlichen Baugerüst, ein 59-Jähriger wurde von einstürzenden Gerüstteilen getroffen. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Zur Verhinderung von weiteren Personenschäden erfolgte der Rückbau des Baugerüstes durch die Feuerwehr. Ob der Aufbau des Baugerüstes den gesetzlichen Vorschriften entsprach, ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.