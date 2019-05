Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes gegen zwei unbekannte Täter, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.10 Uhr einen 20-Jährigen an der Zufahrt zum ALDI-Parkplatz in der Ballenbergstraße überfielen. Als die Unbekannten dem jungen Mann seinen mitgeführten Rucksack zu entreißen versuchten, setzte sich dieser laut Polizei zur Wehr, woraufhin ihn einer der Täter in den Schwitzkasten genommen haben soll. Dem 20-Jährigen gelang es dennoch, sich zu befreien, seine Wertgegenstände wieder an sich zu nehmen und zu flüchten. Die Täter ließen nach kurzer Verfolgung vom Opfer ab, dessen Kleidung beschädigt wurde. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, bitte beim Polizeirevier Singen, 07731/888-0, melden.