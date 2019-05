von Holle Rauser

Engen und Markttreiben gehören zusammen. Ob beim Ostermarkt, der mit Frühlingsgestecken und Osterschmuck den Jahreslauf der Märkte eröffnet, dem Altstadtfest als „Markt der Vereine“, der im Sommer „die Gass‘ wackeln lässt“, dem Ökomarkt, der den Umweltschutz und nachhaltiges Leben auf seine Fahnen geschrieben hat und zusammen mit dem „Oktoberle“ (verkaufsoffener Sonntag der Engener Geschäfte) Interessierte anzieht, bis hin zum Weihnachtsmarkt – vor der Kulisse der idyllischen Altstadt sind Märkte Tradition.

Mit dem Kunsthandwerkermarkt gesellt sich nun ein weiterer dazu. Am ersten Juniwochenende lädt die Stadt unter dem Motto „Kunst trifft Handwerk“ zum Bummeln, Staunen und Kaufen in den Alten Stadtgarten ein. 35 (Kunst-)Handwerker präsentieren ihre Arbeiten. Ein Keramikstand, Schnitzer, Textil- und Filzwaren, Schmuckstände, ein Edelsteinschleifer und sogar ein Windradbauer erwarten die Besucher bei freiem Eintritt. Auch Essen und Getränke werden angeboten.

„Tournee der Handwerker“

„Es freut uns sehr, dass die ‚Märktestadt Engen' zum Standort für einen Kunsthandwerkermarkt wird“, betonte Bürgermeister Johannes Moser beim Pressegespräch. Mit Christiane Bruns von Bruns-Events hat die Gemeinde eine erfahrene Eventmanagerin an ihrer Seite. Seit über 15 Jahren organisiert sie speziell Kunsthandwerkermärkte, unter anderem in Konstanz und Oberstdorf. Die Unterstützung der Stadt sei großartig, betont Bruns, die sich schon seit mehreren Jahren nach neuen Standorten für ihr Marktkonzept umgesehen hat. Nach Konstanz bot sich das nahe liegende Engen für die „Tournee„ der Handwerker an. „Ich habe viele Aussteller, die weit anreisen, von Berlin, Hamburg und Kiel“, erläutert Bruns. Die Nähe zur Schweiz und die ländliche Umgebung seien ebenfalls ideale Voraussetzungen für einen Kunsthandwerkermarkt. Ramsch, Trödel und Hobbykunst kämen nicht auf den Markttisch, macht Bruns klar. „Nur selbst gefertigte Waren, keine Handelsware“ bieten ihre Handwerker an. Auch mit Rücksicht auf die professionellen Anbieter, die mit Hobbykünstlern preislich nicht mithalten könnten. „Das liegt mir am Herzen. Die Qualität sollte in den Köpfen ankommen“.

Markt war schnell ausgebucht

Für die Premiere ist noch kein Rahmenprogramm geplant, allerdings werde es teilweise Vorführungen geben. „Schnitzer und Edelsteinschleifer werden vor Ort arbeiten“, so die Eventmanagerin. Sollte der Versuchsballon Engener Kunsthandwerkermarkt erfolgreich starten, würden Angebot und Programm über die Jahre wachsen. Bei den Händlern scheint das Interesse sehr groß. „Der Markt war schnell ausgebucht“, erzählt Wirtschaftsförderer Peter Freisleben.

„Ich wollte eigentlich mit nur 30 Ständen starten, bin dann aber doch auf 35 hoch gegangen“, ergänzt Christiane Bruns: „Die Nachfrage war sehr hoch, aber ich habe dann die Reißleine gezogen. Ein Riesending als Erstveranstaltung macht keinen Sinn“. Das parkähnliche Ambiente des Alten Stadtgartens, der im Winter auch den Alternativen Weihnachtsmarkt beherbergt, sei als Marktkulisse sehr schön, so Bruns. Für Bürgermeister Moser passt der Markt, der alte Handwerkstechniken– und berufe wieder aufleben lässt, perfekt zu Engen, das mit der Altstadt und historischen Gebäuden selbst zum Erleben der Stadtgeschichte einlädt.