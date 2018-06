Auf der Bahnstrecke zwischen Engen und Singen ist ein Regionalzug in der Nacht auf Mittwoch in eine Schafherde gefahren. 50 Tiere starben. Menschen wurden nicht verletzt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Engen und Singen ist ein Regionalzug in eine Schafherde gefahren. Bei dem Zusammenstoß in der Nacht auf Mittwoch starben rund 45 Tiere, wie die Bundespolizei in Konstanz am Mittwochmorgen mitteilte. Vier Fahrgäste saßen in dem Seehas, sie blieben unverletzt. Auch der Lokführer wurde nicht verletzt. Der Unfalll ereignete sich auf Höhe des Haltepunktes Landesgartenschau.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Großteil einer Herde aus rund 450 Tieren aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Gehege befreit und war am frühen Mittwochmorgen auf das Bahngleis gelaufen. Der Lokführer konnte den Seehas nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Herde gegen 4.40 Uhr. Ein alarmierter Schäfer kümmerte sich um die toten Tiere.

Die Bahnstrecke war bis um kurz nach 6 Uhr morgens gesperrt, ein Ersatzverkehr war eingerichtet.