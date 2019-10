Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 33.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der A 81 . Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr die Autobahn in Richtung Singen, als er kurz mit seinem Wagen nach der Immensitzbrücke vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn nach rechts abkam und mit der Leitplanke kollidierte, wie die Polizei schildert. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.