Engen Zimmerholzer pflegen ihre Gemeinschaft am lodernden Feuer

Zimmerholzer pflegen ihre Gemeinschaft am lodernden Feuer

Die Zimmerholzer haben aus einem Christbaumverkauf einen traditionellen Weihnachtsmarkt entwickelt.

In den Feuerschalen lodern die Flammen, dazu verbreitet sich der Duft von Glühwein und Waffeln über den schneebedeckten Dorfplatz. Auch die frisch geschlagenen Tannenbäume und die Lichterketten an den Standhäuschen tragen zur beschaulichen Atmosphäre bei: in Zimmerholz ist Weihnachtsmarkt.

Der Dorfplatz füllt sich zusehends, die Besucher begrüßen sich herzlich, man kennt sich und trifft sich nicht nur an diesem Tag. Viele Bürger sind aktiv in den fünf Vereinen, die mit dem Wintertreffpunkt unter dem Motto "Weihnachten im Dorf" ihr Vereinsjahr bei gemütlichem Beisammensein abschließen. Auslöser für das Fest waren vor 15 Jahren eigentlich die Tannenbäume. "Wir wollten den Bürgern den Christbaumkauf hier im Ort ermöglichen", erzählt Andrea Buser als Sprecherin der Vereinsgemeinschaft.

Da habe auch die Idee nahegelegen, mehr daraus zu machen. "Aber nichts Kommerzielles, es sollte ein kleiner Markt mit selbstproduzierten Sachen von Bürgern für Bürger sein." Buser ist für viele das Zugpferd im Dorf: "Wir machen bei ihren Ideen gern mit", spricht Elfriede Busse für zahlreiche Bürger. Der Musikverein hat die vier Standhäuschen aufgebaut, die Feuerwehr sorgte für Glühwein und der Narrenverein für Fleischkäsweckle. Der Kirchenchor, Manfred Seidler an der Drehorgel, Alphorn- und Jagdhornbläser umrahmten den Markt musikalisch.

"Weihnachten ist Frauensache", hält Elfriede Busse nicht mit ihrer Meinung zurück. Dabei denkt sie nicht nur an die fünf Frauen, die schon seit Wochen die 200 gespendeten Sachen für die Tombola als Geschenke verpackten. Mit dem Erlös wird wieder eine gemeinnützige Institution in Engen unterstützt. Auch Christa Schoch war seit Wochen mit Plätzchenbacken beschäftigt und am Markttag schon früh auf den Beinen, um die Krippenausstellung der Familie Scheller im Farrenstall mit aufzubauen.

Mit Einbruch der Dämmerung schien sich halb Zimmerholz auf dem Dorfplatz zu tummeln. Und selbst der Nikolaus kam vorbei und verteilte selbstgebackene Klausenmänner an die Kinder.