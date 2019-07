von Jürgen Waschkowitz

Zahlreiche Schüler wurden für besondere Leistungen gelobt oder erhielten einen Preis. Ein Musiktrio des Schulverbundes umrahmte die Feier, ein Schüler unterhielt mit Klaviersoli. Durch das Programm führte das Schülersprecherteam Lena Selbach und Marco Appelt. Schulleiter Wolfram Vent-Schmidt erinnerte in seinen Abschiedsworten an die technische Meisterleistung der Mondlandung vor 50 Jahren und die daraus resultierende technische Entwicklung bis heute.

„Das erste G5 Netz wurde gerade installiert, autonomes Fahren wird vorbereitet, uns umgeben derzeit zahllose Neuerungen, die vielen Menschen Angst machen“, beschrieb der Schulleiter unsere heutige Zeit. „Was wäre, ihr müsstet heute ohne Smartphone aus dem Haus gehen? Wir sind als Jugendliche noch ohne Navigationsgerät nach Griechenland gefahren, haben hin und zurück gefunden. Kaum vorstellbar für euch, fast wie eine Mondlandung. Und doch ist auch aus uns etwas geworden. Auch ihr habt die Voraussetzungen für das heutige Leben von der Schule mitbekommen. Ihr seid gut vorbereitet, auf das, was euch nun erwartet. Schule bereitete euch auf ein lebenslanges Lernen vor, das beginnt nun“, ermahnte er die Jugendlichen.

Nur ein kleiner Schritt

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Claudia Glavan-Storch erinnerte humorvoll die scheidenden Schülerinnen und Schüler an die Zeit der Schule und lenkte ihre Blicke auf die Zukunft: „Als Mutter zweier Teenager, einer, die diese Schule hinter sich hat und eine, die die Prüfung noch vor sich hat, habe ich das Schwitzen vor Klassenarbeiten, vor Prüfungen oder einfach wegen schlecht klimatisierter Räume, erleben dürfen. Ihr alle habt das Schwitzen nun wirklich gut verkraftet. Ihr habt eure Schulzeit am Anne-Frank-Schulverbund hinter euch gebracht, ob es kalt oder heiß war. 10 Jahre liegen hinter euch, in denen ihr viele Schritte vorwärts und den einen oder anderen zurück gegangen seid. Wie der erste Astronaut auf dem Mond meinte, war dies aber nur ein kleiner Schritt. Auf dem zukünftigen Weg stehen euch noch viele große bevor. Wichtig dabei ist, dass ihr an euch glaubt, ein Ziel vor Augen habt und immer einen Schritt nach dem anderen geht.“

Appell des Bürgermeisters

Bürgermeister Johannes Moser wünschte den Schülerinnen und Schülern für die Zukunft alles Gute: „Mit dem Schulabschluss heute habt ihr das Rüstzeug für die nächsten Jahre eurer Berufsausbildung mitbekommen. Aber ich habe die Bitte an euch, die Bereiche mit zu beeinflussen, bei denen ihr persönlich etwas tun können. Gestaltet die nötige digitale Entwicklung mit, sie wird euer zukünftiges Leben entscheidend beeinflussen. Setzt euch persönlich für die Klimaentwicklung ein und wirkt bei der Friedenssicherung mit, so wie ihr es bei den Schüler-Begegnungen in unseren Partnerstädten schon getan habt.“