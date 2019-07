von Jürgen Waschkowitz

Nach fast 40 Dienstjahren an mehreren Orten, in unterschiedlichen Schularten und verschiedenen Funktionen ist der Schulleiter des Anne-Frank-Schulverbundes Engen, Wolfram Vent-Schmidt, in den Ruhestand verabschiedet worden. In den vier Jahren am Schulverbund hat der umtriebige Pädagoge seinen großen Erfahrungsschatz eingebracht, zwei Schultypen vereint und zwei Kollegien zusammengeführt.

Lob für starkes Engagement

Großes Lob erfuhr der scheidende Schulleiter vom Vertreter des Schulamtes, aus dem Kollegium, der Schülerschaft und dem Bürgermeister des Schulträgers.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde das allgemein starke Engagement von Wolfram Vent-Schmidt für den Schulverbund und am Bildungszentrum hervorgehoben und lobend geschildert. Die kooperative Bläserklasse am Bildungszentrum umrahmte die Verabschiedung feierlich.

„Beruf mit viel Freizeit“

Lehrer sei eigentlich nie sein besonderer Berufswunsch gewesen, sagte der scheidende Schulleiter. „Ich habe mir als begeisterter Hobbybastler einfach einen Beruf mit viel Freizeit vorgestellt“, verriet er.

Das Studium und den Lebensunterhalt habe er sich an der Universität durch die gleichzeitige Beschäftigung als Tutor verdient. „Dabei habe ich die Lust am Unterrichten entdeckt und mit der Anstellung an der Schule für Sehbehinderte, und dem Erlebnis der Entwicklung und dem Ehrgeiz der dortigen Schüler, die Berufung erlebt.“ Es sei beindruckend, den Willen von Schülern – auch oder gerade solcher mit Handicap – zu erleben und sie fordernd und fördernd zu begleiten, beschrieb er seine prägenden Erlebnisse.

„Für die Zukunft top aufgestellt“

Diese Begeisterung für das Neue und das Machbare habe er mitgebracht und „in den Schulalltag eingebracht“, lobte Florian Behr, der Sprecher des Schulleitungsteams: „Du hast einen Schulverbund aufgebaut, der funktioniert und für die Zukunft top aufgestellt ist. Er ist jetzt eine gemeinsame Schule, kein Verbund mehr.“

Das bestätigte auch Schulamtsdirekter Gerhard Schlosser vom Schulamt Konstanz, der den Werde- und Wirkungsverlauf von Vent-Schmidt vorstellte. In allen dienstlichen Beurteilungen seien immer sein „überdurchschnittliches Engagement, die Annahme der Individualität seiner Schüler sowie die Fähigkeiten zum Aufbau passgenauer, schulinterner pädagogischer Konzepte und deren Umsetzung“ lobend hervorgehoben worden. „Über die unterrichtliche Tätigkeit hinaus ist es seine Motivation als Schulleiter bis heute, das Schulleben zu gestalten und die Veränderungen, die über die Jahre seines Tuns nicht unwesentlich waren, zu meistern“, führte Gerhard Schlosser weiter aus.

Aufgabe „souverän bewältigt“

Diesen Elan bescheinigte auch Bürgermeister Johannes Moser dem Schulleiter in seinem Grußwort: „Sie sind in einer Zeit des Umbruchs an diese Schule gekommen“, erinnerte er. Das sei sicher keine leichte Zeit und eine große Aufgabe gewesen, „die er aber beherzt mit seinem Kollegium souverän angegangen und bewältigt hat.“

Die Forderung und Förderung der Schüler und die Durchlässigkeit der Schultypen seien in den Mittelpunkt des Wirkens gestellt, und damit die Chancen der Schüler in der Schullaufbahn gewahrt worden, so der Bürgermeister. Das pädagogische Konzept habe sich in den vergangenen vier Jahren bewährt und wirke in die Zukunft, ist der Bürgermeister überzeugt. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das vorbildliche Miteinander. Aus den Reihen der Schüler und des Lehrerkollegiums kamen herzliche Worte des Dankes und gute Ratschläge an Wolfram Vent-Schmidt für die Zeit und das neue Leben nach der Schule.