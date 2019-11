von Holle Rauser

Polternd fallen Äpfel und Birnen in das Spülbecken der Mostpresse, nebenan fällt bereits die schäumende Masse aus zerkleinertem Obst, die Maische ihrer Vorgänger, in das Auffangtuch, auf dem sie von Renate und Werner Sterk verteilt wird.

Es herrscht Hochbetrieb in der Bargener Mosterei an diesem letzten Samstag im Oktober. Nach der Schließung der Welschinger Mosterei im September ist sie die letzte in Engen.

Im Auffangbecken wird das Obst gewaschen. | Bild: Holle Rauser

Bis zuletzt hatten Gemeinderat und Verwaltung gehofft, einen Betreiber zu finden. „Wir haben uns zwei Jahre bemüht“, betont Bürgermeister Johannes Moser. Die Mosterei war zuletzt kaum gefragt, denn „bedauerlicherweise ist auch das Interesse, Streuobst zu nutzen, zurückgegangen“, so der Bürgermeister. Moser sieht darin auch ein Wohlstandsproblem: „Streuobst macht Arbeit: Die Baumpflege, Schnitt und Aufsammeln. Viele wollen das nicht mehr“.

Zerkleinertes Obst fällt als Maische in die vorbereiteten Tücher der Presse. | Bild: Holle Rauser

Die Most-Kultur im Hegau sei früher ausgeprägt gewesen: „Es gab richtige feucht-fröhliche Wettbewerbe um den besten Most“, erzählt Moser, der auch selbst schon gemostet hat.

Most in praktischen Boxen

Most ist heutzutage nicht mehr nach jedermann Geschmack. Allerdings gibt es in Bargen bereits seit langem auch die Möglichkeit, den frischen Saft in Bag-In-Boxen abzufüllen.

Sie schätzen das reine Naturprodukt: Nadine Maute füllt mit ihren Töchtern Jana und Isabell Apfelsaft ab. Der Saft wird kurz erhitzt und dann in „Bag-In-Boxen“ abgefüllt. | Bild: Holle Rauser

Nadine Maute und ihr Lebensgefährte Michael sind mit den Kindern dafür extra aus Ippingen angereist. „Zuhause mosten wir selbst – mit einer 70 Jahre alten, handbetriebenen Holzpresse“, erzählt Maute. „In diesem Jahr gab es zu wenig Äpfel, da wollten wir es hier probieren“, erzählt Maute. „Es wäre schlimm, wenn so etwas ausstirbt. So etwas kommt nie wieder“.

Die Tuchpresse gilt unter Fachleuten als besonders geeignet, um Trübstoffe im Rohsaft herauszufiltern. | Bild: Holle Rauser

Bis Trossingen reicht die Kundschaft der Sterks, aber an diesem Samstag überwiegt die Engener Kundschaft. Auch Raphael Mayer aus Stetten bringt eine Ladung Obst vorbei. „Wir sind mindestens einmal im Jahr hier. Hier kriegt man seinen eigenen Most, vom Obst, das man auf der Wiese hat“, so Maier. „Da lohnt sich der Aufwand mit den Streuobstwiesen“.

„Hier kriegt man seinen eigenen Most, vom Obst, das man auf der Wiese hat“, Raphael Mayer aus Stetten schätzt die Landmosterei in Bargen | Bild: Holle Rauser

Schon seit über 40 Jahren kommt Lothar Weber nach Bargen. „Ich schätze die Natur, wenn Obst einfach liegen bleibt, tut mir das weh“, so Weber. Vorsichtig rangiert er seinen Anhänger in das Wirtschaftsgebäude über der Mosterei. Von dort fällt das Obst in einen Schacht, wird gewaschen und gepresst.

Seit über 70 Jahren beim Mosten

In schlechten Obstjahren wie diesem hat die Mosterei weniger Öffnungstage. Die Kunden werden möglichst auf einen Tag bestellt. „Denn ob ich 500 oder 1000 Liter moste, die Arbeit hinterher ist dieselbe“, so Werner Sterk. Seit über 70 Jahren ist er beim Mosten dabei. „Ich bin hier schon als Kind rumgesprungen“, so der Bargener.

Engen/Tengen Gemeindmosterei Beuren startklar – in Welschingen geht dagegen nichts Das könnte Sie auch interessieren

Schon Großvater und Vater standen an der „Moste“. Gewandelt hat sich die Technik: In den frühen Tagen stand auch in Bargen noch eine Handpresse, die Lauffer-Mostpresse ist seit über 40 Jahren im Einsatz. Das Ehepaar Renate und Werner Sterk bringt die Leidenschaft für das alte Handwerk mit. „Wenn es nicht mein Hobby wäre, würde ich es nicht mehr machen“, gibt Werner Sterk offen zu. In starken Erntejahren muss die ganze Familie mithelfen.

Ab November im Winterschlaf

600 Liter Süßmost nimmt Lothar Weber an diesem Tag nach Hause, Familie Maute kann 180 Liter Apfelsaft einpacken. Die Bargener Mostpresse geht im November in ihren Winterschlaf. Dann wird sie bis auf das Grundgestell zerlegt und gereinigt. Bis im nächsten Herbst wieder die Streuobstwiesen auf ihre Ernte warten.

Mosten ist kein Lehrberuf, sondern Wissen, das in den Familienbetrieben weitergegeben wird. Ein Wissen, das mit jeder Mosterei-Schließung verloren geht. Nach 1945 gab es in Deutschland noch 3000 Obstkeltereien, heute sind es weniger als 500. Laut Nabu gibt es in Baden-Württemberg 70 Mostereien.

Zahl der Kunden nimmt ab

Finanziell sind die Landmostereien ein Zuschussgeschäft: Mit 3000 bis 4000 Euro wurde die Welschinger Mosterei 2014 bis 2016 bezuschusst, 2017 blieb der Betrieb wegen Schädlingsbefall geschlossen.

Zugleich nimmt die Zahl der Kunden ab: So kamen 2016 nur noch 15 Kunden (2014: 23), die Menge des gemosteten Saftes halbierte sich. Eine Rolle könnte auch der Wegfall des Branntweinmonopols im Jahr 2017 spielen: Damals stellten viele „kleine“ Obstbrenner, traditionelle Mostereikunden, die Produktion ein.