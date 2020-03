In Engen werden das Bahnhofareal, die Breitestraße und das Kornhaus in der Altstadt saniert. Erstes privates Sanierungsprojekt gestartet

Engen hat mit seinen acht Teilorten rund 11¦000 Einwohner und liegt inmitten des Hegaus am westlichen Ende des Bodensees. Mit 7000 Hektar ist Engen flächengrößte Stadt des Landkreises Konstanz. Die Bürger schätzen an Engen den hohen Wohn- und Freizeitwert und die reizvolle landschaftliche Umgebung. Als eine der wenigen schuldenfreien Kommunal ist die Infrastruktur vorbildlich ausgebaut, als Bildungsstandort bietet Engen die Rundumversorgung für junge Familien von der Krippe bis zum Abitur und in zahlreichen Betrieben berufliche Ausbildung.

Wirtschaftsstandort bietet einiges

Unternehmen finden in Engen Platz für Ansiedlungen und Expansionen sowie sicher einen der attraktivsten Standorte in ganz Süddeutschland. Das Wachstum und der sehr ausgewogene Branchenmix, der aktuell rund 650 Betriebe zeugen von einem unternehmerfreundlichen Klima, zu dem auch die schnelle und unbürokratische Wirtschaftsförderung sowie ein günstiger Gewerbesteuer-Hebesatz beitragen.

Nicht nur Handel, Wirtschaft und Industrie werden gefördert, besonderes Augenmerk erfahren auch die Infrastruktur sowie die Wohnungssituation. Die Devise der Stadtverwaltung und des Gemeinderates lautet: „Wir wollen unseren Bürgern und neuen nötigen Fachkräften eine attraktive, angenehme und liebevolle Stadt bieten.“ Investiert wird in das Bildungssystem, in Vereine und sportliche Einrichtungen, in die historische Altstadt und die pulsierende Innenstadt.

Sanierungen angelaufen

Die Stadt Engen wurde mit Programm- Verkündung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 20. März 2019 mit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme“ Bahnhofsbereich mit Altstadt“ in das Programm städtebaulicher Denkmalschutz West aufgenommen. Zur Vorbereitung der Sanierung hat die Stadt sogenannte vorbereitende Untersuchungen durchgeführt, bei denen durch Bestandsaufnahmen, Analysen und Befragungen das Ausmaß des Sanierungsbedarfs und die Durchführbarkeit umfassend ermittelt wurden. Mit der Durchführung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes, gebietsbezogenen integriertem Entwicklungskonzept sowie vorbereiteten Untersuchung und Bürgerbeteiligung wurde der Einstieg in das formale Sanierungsverfahren vorbereitet. Saniert werden private und kommunale Objekte.

Aufgaben der Sanierungen

„Die Sanierung im Bereich Bahnhof- und Breitestraße sowie in Teilbereichen der Altstadt um das Kornhaus, ist eine große Aufgabe aber auch eine Chance für die Stadt Engen“, betont Bürgermeister Johannes Moser. Damit sei ein großes Verbesserungspotenzial in städtebaulicher Hinsicht verbunden, ist der Bürgermeister überzeugt. Im Bereich der Altstadt ist das Kornhaus noch eines der wenigen Gebäude, die noch keine Sanierung erfahren haben. Aber auch im Bereich der Breite- und Bahnhofstraße liegen Entwicklungsdefizite, insbesondere hinsichtlich der Planung der öffentlichen Verkehrsflächen und Plätze. Von einer städtebaulichen Mehrfachbeauftragung erhofft sich die Stadt neue Impulse und Ideen für eine effektive und verkehrstechnisch sinnvolle sowie ansprechende Gestaltung.

Außerdem erwartet Bürgermeister Johannes Moser durch die Aufwertung des Bahnhofareals und des Umfeldes der Breitestraße, aber auch durch die Sanierung des Kornhauses wichtige Impulse für die Entwicklung der Innenstadt und der Altstadt. Ebenso sieht er eine Verbesserung der Wohnungsstruktur voraus: „Nach dem Sanierungskonzept können im Objektgebiet durch den Neubau und Nachverdichtung sowie Ausbau rund 80-90 neue Wohneinheiten geschaffen werden“, rechnet er vor. „Dabei sollen unterschiedliche Wohnformen aufgrund der sich verändernden Bedürfnisse geschaffen werden“, betont der Bürgermeister.

Das Sanierungsgebiet

Das rund 16 Hektar große Sanierungsgebiet gliedert sich in zwei Teilbereiche. Der Bahnhofsbereich umfasst vor allem das Bahnhofsareal und das Umfeld der Breitestraße bis hin zur Jahnstraße und dem alten Stadtgarten. Der Teilbereich Altstadt umfasst im Wesentlichen den Bereich um das denkmalgeschützte Kornhaus. Hauptsanierungsobjekte dabei sind das alte Kornhaus und das ehemalige historische Amtsdienerhaus.

Für die Umsetzung der Sanierung werden verschiedene diverse Planungs-Wettbewerbe ausgeschrieben. Davon erhofft sich die Stadtverwaltung attraktive und ansprechende Ideen. Aber auch für das Bauamt wird die Sanierung in den nächsten 8-10 Jahren einen besonderen Schwerpunkt darstellen, vor allem im Bereich der Planung und Umsetzung der konkreten Maßnahmen im öffentlichen Bereich sowie der Sanierung einiger städtischer Liegenschaften. „Unser Aufgabenbereich wird sein, die Eigentümer im Sanierungsgebiet zu informieren und zu beraten, Sanierungsmaßnahmen aus Privatgrundstücken mit den Eigentümern abzustimmen, Sanierungsvereinbarungen abschließen und Fördermittel entsprechend der Bauphase anweisen“, beschreibt Stadtbaumeister Matthias Distler das Aufgabenspektrum des Bauamtes. „Außerdem obliegen uns die Berichterstattung und nötigen werdenden Abstimmungen mit dem Förderergeber, dem Regierungspräsidium.“

Was wird wie gefördert

Förderfähige Maßnahmen sind Sanierungen, Instandhaltungen, Ausbau oder Anbau sowie Umnutzungen. Gefördert werden können aber auch Abbrucharbeiten. Bezuschusst werden Sanierungen bis zu 25 Prozent der Kosten, wobei die Sanierungskosten gedeckelt sind. Berücksichtigt wird der Ausstattungsstandard des sozialen Wohnungsbaus bzw. die üblichen Gewerbestandards als Obergrenze, vermieden werden sollen Luxussanierungen.

Jeder interessierte Grundstückseigentümer kann sich bei der Gemeindeverwaltung informieren lassen. In den vorbereitenden Gesprächen werden die Voraussetzungen und der Umfang der Förderung im Einzelnen erörtert. Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel besteht nicht, ein vorzeitiger Beginn der Arbeit kann förderschädlich sein.

Die gesamten Maßnahmen umfassen einen Förderrahmen von rund 14,6 Millionen Euro. Davon hat die Stadt Engen einen Anteil von 40 Prozent mit etwa 5,8 Millionen Euro zu tragen und das Land einen Anteil von 60 Prozent mit etwa 8,8 Millionen Euro. Vom Land ist derzeit ein erster Teilbetrag mit 1,5 Millionen Euro bei einem ersten Fördererrahmen von Maßnahmen über 2,5 Millionen zugesagt. Entsprechend dem üblichen Verfahren werden dann weitere finanzielle Aufstockungsanträge folgen.

Mitwirkung der Bevölkerung

Die Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Baustein im Sanierungsgebiet. Es haben bereits mehrere Informationsveranstaltungen zum Sanierungsgebiet stattgefunden, zu den einzelnen Projekten werden die Bürger weiter mit einbezogen. Darüber hinaus hat der Gemeinderat von Engen Förderrichtlinien für die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet beschlossen. „Es wäre schön, wenn möglichst viele private Eigentümer von diesen attraktiven Fördermöglichkeiten Gebrauch machen“, wirbt Bürgermeister Johannes Moser für das Projekt.

Förderrichtlinien für die Altstadt

Die historische Altstadt gilt als eines der besterhaltenen mittelalterlichen Stadtensembles Süddeutschlands. Sie glänzt nicht nur mit mittelalterlicher Idylle, die liebevolle Sanierung brachte auch frischen Wind in die alten Gassen. Seit 1977 steht die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz.

Vor drei Jahren hat die Stadt Engen einen Richtlinienkatalog zur innerstädtischen Förderung erstellt: Ziel der kommunalen Förderung ist es, durch Neuansiedlung und Bestandssicherung von Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben die Engener Innenstadt zu stärken, ein attraktives Warenangebot an innenstadtrelevanten Sortimenten bereitzustellen und vor allem Leerstände zu vermeiden. Gefördert werden über einen Zeitraum von drei Jahren Neueröffnung bzw. neue Ansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben, Restaurants Cafés, Eisdielen. Das Fördergebiet umfasst die Engener Innenstadt mit Altstadt und Unterstadt. Die Förderung erfolgt als Zuschuss der Stadt Engen zu den Kosten der Beschaffung eines ersten Warenlagers, einer Büro- und Geschäftsausstattung, der Modernisierung der Geschäftsräume sowie zur Unterstützung von Marketingmaßnahmen.