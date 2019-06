von Jürgen Waschkowitz

Frau Baum, wie kamen Sie eigentlich zur Leitung des Marketingvereins Engen?

Ich bin jetzt zwei Jahre Vorsitzende. Die Voraussetzung für das Amt bringe ich mit meiner Ausbildung und meinen Tätigkeiten als Hotel-Managerin mit. Mit meinem Engagement beim Bau des CUBE und der Organisation der Vermietungen wurde ich bei vielen Menschen im Gewerbegebiet und darüber hinaus bekannt. Außerdem bin ich in Rente. Das waren wohl die Gründe, warum mich Rolf Broszio und Bürgermeister Johannes Moser ansprachen, ob ich den Marketingverein nicht beleben wolle. Die Zusage fiel mir ehrlich gesagt leicht, die Aufgabe reizte mich sofort.

Woher kam die Idee einer Aktionsschau?

Ich bin von einigen Leuten angesprochen worden, dass der Marketingverein jetzt doch wieder laufe und es an der Zeit wäre, mal wieder eine Gewerbeschau zu planen. Ende vergangenen Jahres, nachdem wir etwas zusammengewachsen waren, hat sich herauskristallisiert, dass es dieses Jahr passen würde. Wir wollten nicht mit der Tischmesse konkurrieren, die im Zweijahresrhythmus stattfindet. Die Idee fanden wir im kleinen Vorstand dann gut, fassten den Beschluss und begannen ihn umzusetzen.

Wie lief das?

Zuerst haben wir den Vorstand mit Andreas Wiedenmeier vervollständigt und die Ressorts mit Beisitzern besetzt. Der neue dritte Vorsitzende hat sich sofort in die bestehende Mannschaft um Rolf Broszio und Monika Heizler integriert. Das Vorhaben verbreitete sich, es gab von diversen Firmen und Unternehmen Rückfragen und positive Bestätigung sowie eine große Bereitschaft sich zu engagieren. Es wurde eine großartige Zusammenarbeit, ich habe viel Unterstützung und gute Ratschläge bekommen. So ein Event ist niemals die Sache eines Einzelnen. Erst das Zusammenspiel und die Ballung von mehreren Kompetenzen ergibt letztlich die Buntheit.

Wie soll die Gewerbeschau aussehen?

Im Industriegebiet Grub gibt es die Neuauflage der ehemaligen Gewerbeschau zusammen mit dem Bauermarkt. Beide Veranstaltungen hatten früher schon großen Erfolg, gerieten aber durch die Veränderungen des Vereines durch die Auflösung des Vorstandes fast in Vergessenheit. Mit der Entscheidung, die Aktionen neu aufleben zu lassen, haben wir auch beschlossen, der Veranstaltung eine neue, zeitgemäßere Ausrichtung zu geben, was sich im Namen „Schau- und Aktionstag im Gewerbegebiet Grub mit Bauernmarkt“ widerspiegelt. Die alte Bezeichnung Gewerbeschau war von allen Mitgliedern als zu wenig aktiv und attraktiv empfunden worden.

Wo genau spielt sich die Veranstaltung ab?

Der Schau- und Aktionstag spielt sich entlang der Industriestraße, ihren Außenbereichen und Plätzen sowie einigen Seitenstraßen und in den Betrieben ab.

Warum eine Gewerbeschau zusammen mit dem Bauernmarkt?

Engen verfügt nicht nur über einen guten Handel, leistungsstarkes Handwerk und Industrie mit Weltniveau, sondern auch noch – hauptsächlich in den Teilorten – über eine ertragreiche Landwirtschaft. Das Spannungsfeld Gewerbe und Bauernstand soll mit dem Bauernmarkt erlebbar gemacht werden. Wir haben für das Ganze eine treffende Aussage: „Engen ist vielseitig – wir wollen den Stern der Region präsentieren.“

Wie sieht das Konzept für die einzelnen Aktionen und Programmpunkte aus?

Es wird ein buntes Programm geben, an dem sich viele verschiedene Personen und Institutionen beteiligen. Wir wollen den Besuchern eindrucksvoll die vielfältigen Einzigartigkeiten und Möglichkeiten, die Engen bietet, demonstrieren. Die Firmen im Gewerbegebiet stellen Unternehmen und dem Handel aus der Altstadt und der Breitestraße oder anderen Orten in ihrem Hof oder in ihren Hallen Platz zur Verfügung. An bestimmten Stellen werden die Besucher mit Musik oder Konzertvorführungen unterhalten. Mitmach-Aktionen fordern zum aktiven Miteinander auf, Fachvorträge bieten Information und technisches Knowhow.

Was hat Sie dazu bewegt, einige nicht in Engen ansässige Firmen und Unternehmen in die Schau zu integrieren?

Engen ist stark mit und in die Region vernetzt, das wollen wir bei der Gewerbeschau auch aufzeigen. Wir wollen zugleich Wege aufzeigen, wo die Menschen für bestimmte Produkte hinfahren müssen, denn alles können sie in Engen nicht einkaufen. Wir wollen das nicht verheimlichen und entsprechende Anlaufstellen mit ins Boot holen. Und damit zugleich aufzeigen, dass Engen von diesen Kooperationen profitiert.

Wird die Aktion einen festen Platz im Veranstaltungsprogramm von Engen erhalten?

Auf jeden Fall wird es keine jährliche Gewerbeschau geben. Darüber sind wir uns alle einig. Wenn der neue Start aber ein Erfolg wird, wovon ich überzeugt bin, könnten wir die Veranstaltung in sechs Jahren durchaus in einer Variante wiederholen.