Privatleute wettern in einem kleinen Ort gegen den Winterdienst, der Regionalverband will beim lokalen Kiesabbau neue Fakten schaffen. Und Jugendgemeinderäte verabschieden sich zumindest zeitweise aus ihren demokratischen Funktionen. Gemeinderäte hoffen auf eine baldige Rückkehr ins eigene Gremiun. Drei unterschiedlichste Beispiele zeigen auf, mit welchen vielfältigen Themen sich Demokratie an der Basis beschäftigt. Dies führt schon mal im Paket zu intensiveren Diskussionen wie nun im Engener Gemeinderat.

Situation ist eskaliert

Im etwas abgelegenen und 200 Meter höher als Engen angesiedelten Stadtteil Biesendorf machen zwei Bewohner mächtig Stress, in dem sie den Winterdienst scharf kritisieren. Ihrer Meinung schieben die Räum-Fahrzeuge den Schnee großflächig auf ihre Grundstücke, sodass es zu eigenen Einschränkungen kommt, wie durch Blockaden von Einfahrten. "Die Situation eskaliert. Zwei Anwohner sind uneinsichtig, auch nach mehreren Gesprächen" erklärt der Engener Bürgermeister Johannes Moser. Das Thema hat auch den Biesendorfer Ortschaftsrat längst im Griff. "Wir haben versucht, zu schlichten. Die Fronten sind aber verhärtet", schildert der Biesendorfer Ortsvorsteher Reinhold Mayer. Insgesamt leiste der Winterdienst eine gute Arbeit, betont er.

Gerade oberhalb von Engen sei der Räumdienst besonders gefordert, weil es dort mitunter reichlich Schnee gebe und die zu bearbeitenden Flächen enorm seien, betont der Ortsvorsteher. Es soll laut Bürgermeister Johannes Moser sogar zu Beleidigungen gegenüber Winterdienst-Mitarbeitern gekommen sein. "Eine Biesendorferin hat im Telefongespräch ganz aufgelöst beteuert, dass sie niemanden beleidigt habe", schildert Jürgen Waldschütz. Nun soll das Messgerät helfen. Laut Vorschlag der Engener Verwaltung wird das Bauamt Maß nehmen, um zu zentimetergenau die städtischen und privaten Grundstücksflächen zu ermitteln.

Im hoch gelegenen Engener Stadtteil Biesendorf gibt es etwas mehr Schnee als andernorts. Dies sorgt aber für einen mächtigen Anwohner-Zoff. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Allein auf weiter Flur

Um Flächen ganz anderer Art geht es in den Stadtteilen Welschingen und Anselfingen. Dort hat der Regionalverband Hochrhein-Bodensee Sicherungsgebiete für Kiesabbau ausgewiesen. Nun drängt aber der Regionalverband darauf, dass einige besonders schützenswerte Abschnitte mit einer Fülle von wertvollen archäologischen Funden aus den Vorratsflächen herausgenommen werden. "Das ist ein Eingriff in das kommunale Verwaltungsrecht", erklärt Bürgermeister Moser. "Es handelt sich um eine bedeutsame Sicherung von Rohstoffen. Über einen möglichen Abbau sollen unsere Enkel und Urenkel ohne vorigen Eingriff selbst entscheiden", sagt CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz."

Stadtrat Armin Höfler von der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) steht in einer intensiven Diskussion jedenfalls fast allein auf weiter Flur. Der Hobby-Historiker, der sich in diesem Bereich stark in Engen engagiert, hätte gerne jetzt schon Fakten geschaffen und sich die archäologischen Funde für alle Zeiten gesichert. Er muss sich aber der großen Mehrheit des Rates beugen.

Wahl lässt aufhorchen

Einstimmigkeit herrscht im Gremium darüber, dass der Jugendgemeinderat als wichtige Vertetung für den Nachwuchs agiert und sich in vielen Bereichen stark engagiert. Die erneute Wahl im Januar ließ aufhorchen. 41 jungen Engener kandidierten für neun Sitze. Wechsel gibt es aber schon altershalber – wählbar sind nur Kandidaten bis 19 Jahre – und durch Wegzüge. Umso bedauerlicher nehmen die Ratsmitglieder den Abgang von Karen Bieler, Klaus Leiber und Pascale Speck von der Führungsspitze entgegen.

Abschiedsfoto mit Bürgermeister: (von links) Lukas Leiber, Pascale Speck, Karen Bieler und Johannes Moser. | Bild: Bittlingmaier, Albert

"Ich hoffe, dass ihr euch weiter so engagiert politisch betätigt. Nur so kann Demokratie funktionieren. Vielleich gibt es ein Wiedersehen im Gemeinderat", gibt UWV-Sprecher Gerhard Steiner den verabschiedeten Jugendgemeinderäten mit auf den Weg. Nach viel Lob aus allen Ratsecken kehrt Stille ein. Und die Szenerie erinnert fast schon an eine Schweigeminute, wie Johannes Moser etwas süffisant ausführt.

