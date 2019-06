Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 20.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg von Zimmerholz nach Bargen verletzt in eine Klinik gebracht werden. Der Jugendliche war laut Polizei mit seinem Mofa in Richtung Bargen unterwegs, als eine Rotte Wildschweine den Weg überquerte. Beim Versuch, eine Kollision zu vermeiden, kam der Zweiradfahrer zu Fall und brach sich den Unterarm.