von Holle Rauser

Für die Eltern von Viertklässlern steht nun wieder eine wichtige Entscheidung an: Welche weiterführende Schule wird ihr Kind künftig besuchen? In Elterngesprächen gibt es eine Empfehlung für die Schulart – wobei dieser Vorschlag nicht bindend für die Eltern ist.

„Zwei Dinge sollte man bei der Entscheidung für die Schulart mitbringen: Man muss die Bereitschaft haben, eine falsche Wahl einzusehen und dafür offen sein, nach ,oben‘ oder ,unten‘ zu wechseln“, macht Daniel Jedlicka deutlich, Rektor des Anne-Frank-Schulverbunds mit Realschule und Werkrealschule.

Die Noten allein sind es nicht

Gute Noten seien nicht allein ausschlaggebend: „Man muss auch sehen, mit wie viel Unterstützung diese Noten erreicht wurden. Kann man diese Hilfestellung weiter leisten?“, gibt Jedlicka zu bedenken. Den bundesweit zunehmenden Trend zum Gymnasium sieht Jedlicka kritisch: „Misserfolge durch Überforderung sind bedrückend für die Schüler.“ Auch nach Werkrealschule und Realschule könne es weitergehen (siehe Infotext).

Was Gymnasien fordern

Sowohl Jedlicka als auch Ernst Schmalenberger, Konrektor des Gymnasiums Engen, betonen, dass die allermeisten Grundschulempfehlungen richtig lägen. Rund 500 Schüler besuchen nach Angaben von Hauptamtsleiter Patrick Stärk das Gymnasium Engen. Allerdings wechseln auch Schüler auf die Realschule oder auf berufsbildende Gymnasien.

Konrektor Schmalenberger zählt die Fähigkeit zur Konzentration, eine gute Auffassungsgabe und Anstrengungsbereitschaft zu den Kernkompetenzen, die ein Schüler für das Gymnasium mitbringen sollte. „Auch Interesse an Neuem, Lernfreude, Eigeninitiative und ein gewisses Maß an Fleiß, Ausdauer und Belastbarkeit gehören dazu.“

Auch die Kinder beschäftigt die Frage allmählich

Die Viertklässler beschäftige das Thema, hat Grundschulrektor Holger Laufer beobachtet: „Spätestens nach den Elterngesprächen macht das die Runde.“ In die Gespräche fließen die Wünsche der Eltern, Lern- und Arbeitsverhalten, Sozialverhalten, (Selbst-) Organisation, aber auch die Selbsteinschätzung und Wünsche der Kinder mit ein.

„Selbständigkeit ist auf jeder weiterführenden Schule gefordert“, so Laufer. Im Gymnasium etwas mehr: „Ein G8-Gymnasium ist ein fahrender Zug, da kann man nicht zwischendurch aussteigen.“ Bei Uneinigkeit ist ein weiteres Gespräch möglich.

Mutter lobt Schulempfehlung der Grundschule

Cornelia Mayer hat Kinder an beiden weiterführenden Schulen: „Meine Ältere ist am Gymnasium, sie braucht den Druck, um zu lernen“, so Mayer. Gleichzeitig sei die Zwölfjährige sehr gut organisiert und selbstständig, „darauf wird Wert gelegt“.

Der zehnjährige Bruder sei ein „Grenzkind“ mit unterschiedlichen Leistungen. Er besucht die Realschule in Engen. Schulwahl und die entsprechenden Empfehlungen der Grundschule haben die Mutter überzeugt. „Sie schätzen die Kinder richtig ein.“