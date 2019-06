von Haigo Hofmann

Fünf lange Jahre gab es keine SPD-Gemeinderäte mehr in Engen, ausschließlich CDU- und UWV-Vertreter. Entgegen dem derzeit vorherrschenden Klima des Abgesangs hinsichtlich der SPD, ist es der Partei nunmehr gelungen, wieder in Fraktionsstärke mit drei Vertretern in den Gemeinderat einzuziehen. Wer sind diese drei? Und was hat sie dazu motiviert? Welches sind ihre Anliegen? Im Rahmen der Serie „Neu im Rat“ lud der SÜDKURIER sie zum Gespräch ein.

Es handelt sich um neue, junge und unverbrauchte Gesichter, welche jetzt n den Gemeinderat einziehen. Mit dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Tim Strobel an erster Stelle, handelt es sich, mit seinen gerade mal 22-Jahren, um das mit Abstand jüngste Gemeinderatsmitglied. Ihm folgt sein unwesentlich älterer Bruder Tobias mit 24-Jahren. Immer noch jung, mit 42 Jahren, gesellt sich zu ihnen Conny Hoffmann, mit dem zweitbesten Wahlergebnis.

Ein Politologe, ein Ingenieur, eine Erzieherin

Alle drei verstehen sich als Team, wobei Conny Hoffmann betont, „mit den beiden Jungs bestens zurecht zu kommen“. Ihr jeweiliger persönlicher Hintergrund ist dabei doch sehr unterschiedlich. Tim Strobel war schon mit 16-Jahren von der Politik fasziniert und wurde SPD-Mitglied. Heute ist er Bachelor der Politik- und Verwaltungswissenschaften und arbeitet derzeit an seiner Masterarbeit. Er ist von daher also für die Politik geradezu prädestiniert. Sein Bruder Tobias dagegen, ist erst Ende 2018, im Zusammenhang mit der bevorstehenden Gemeinderatswahl, in die Politik gekommen. Er ist Ingenieur der Biotechnologie und arbeitet ebenfalls gerade an seiner Masterarbeit. Beide sind noch ledig. Conny Hoffmann ist verheiratet, gestandene Mutter von drei Kindern zwischen 17 und 12 Jahren sowie Erzieherin mit langjähriger Berufserfahrung. Sie ist darüber hinaus seit längerem ehrenamtlich stark in der katholischen Kirchengemeinde engagiert. Für sie schließen sich politische und kirchliche Arbeit keineswegs aus.

Unterstützt wurden alle drei dabei von ihren Familien. Conny Hoffmann betonte, wie wichtig dieser Rückhalt für solch eine Aufgabe ist. Für die Familie Strobel war es ein intensiver Lern- und Diskussionsprozess über Jahre hinweg.

Wähler unterscheiden zwischen Partei und Personen

Die Werbung für die Kandidatenliste war dennoch eine langwierige, harte Arbeit. Gerne hätte man mehr Frauen im Gemeinderat gesehen. So sind von 18 Gemeinderäten nur drei Frauen – in jeder Fraktion nur eine.

Ihren Erfolg erklären sich alle drei vor allem auch aus dem Umstand, dass die Menschen bei Kommunalwahlen sehr wohl zwischen Partei und Personen unterscheiden. Tim Strobel benennt darüber hinaus zwei weitere Erfolgsfaktoren: „Die Menschen wollen mehr Vielfalt im Gemeinderat. Vieles war doch sehr festgefahren. Vielfalt führt zu besseren Ergebnissen“, betont er. Frische, junge Gesichter und neue, konkrete Ideen seien gefragt. Manches Alte müsse und dürfe auch mal kritisch hinterfragt werden. Da sind sich die drei Neuen einig.

Klimaschutz auch auf kommunaler Ebene

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehörten bezahlbares Wohnen, öffentliche Infrastruktur, Bürgerbeteiligung, der Anspruch, Nachhaltigkeit und Ökologie in allen Themenbereichen im sozialen Raum der Kommunalpolitik zu verbinden. Dieser Anspruch wäre auch ein spezifisch sozialdemokratischer. Hierzu gibt es noch kein ausformuliertes Programm zur Umsetzung, dafür aber bereits eine umfangreiche Ideensammlung.

Diese müsse nun in konkrete Einzelvorhaben umgewandelt werden. Dazu gehöre auch, das aktuelle Thema Klimaschutz mit einzubeziehen, soweit das auf der kommunaler Ebene überhaupt konkret machbar sei, zum Beispiel durch eine forcierte Elektrifizierung des städtischen Fahrzeugparks. In der ersten Sitzung der neuen Fraktion soll nun die Strukturierung sowie eine personelle Zuordnung der zentralen Themen erfolgen.