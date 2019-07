von Jürgen Waschkowitz

Ein erschreckendes, aufwändiges und arbeitsreiches Szenario hatte sich die Gesamtfeuerwehr Engen für ihre Jahres-Hauptübung ausgesucht: Eine Übung mit allen Abteilungen bei verschiedenen Stationen. Ausgangsbasis war die Annahme eines Total-Stromausfalls nicht nur in Engen und den Ortsteilen, sondern in der gesamten Region.

Gerettet aus dem Unfall-Bus: Der Schock ist den Jugendlichen und die Anstrengung den Kameraden anzusehen. Verkehrsunfälle gehörten zur Übung, weil in dem Szenario mangels Strom auch Ampeln ausfielen. Bild: Jürgen Waschkowitz

Zur Bewältigung des Chaos wurde in einer Garage des Feuerwehrzentrums Engen eine Führungsleitstelle eingerichtet, die Notfallmeldungen aufnahm und Maßnahmen organisierte. Bei der Übung waren 95 Feuerwehraktive dabei. Elf Fahrzeuge standen zur Verfügung.

95 Feuerwehrleute im Einsatz

„Wir haben die Orte der Einsätze auf Engen und Welschingen verteilt“, erklärte Gesamtkommandant und Einsatzleiter Dieter Fahr. Nicht alle Kameradinnen und Kameraden stehen uns zur Verfügung und zwei Einsatzfahrzeuge halten wir für einen eventuellen aktuellen Notfall in Reserve.“

Vorbildlich gerettet aus dem Unfallwagen, auch wenn es diesmal nur eine Puppe ist. Bild: Jürgen Waschkowitz

„Stellen sie sich vor, schon seit rund sechs Stunden haben wir keinen Strom mehr“, beschrieb Thomas Groß, Leiter des Einsatzführungsteams, den Beobachtern und Gästen. Leider verfüge das Feuerwehrzentrum noch nicht über ein Notstromaggregat. „Somit haben wir zwar unsere Computer mit dem Spezialprogramm für unsere Einsätze aufgebaut, aber wir werden die verschiedenen Einsätze nicht nur digital, sondern auch analog, das heißt auf Papier geschrieben, dokumentieren.“

Verkehrschaos, weil die Ampeln nicht funktionieren

Angenommen wurden folgende Notfallsituationen: Im Gymnasium in Engen war im Aufzug eine Notbefreiung nötig, in Welschingen war ein Kaminbrand mit einer vermissten Person gemeldet, außerhalb dieser Ortschaft wurde ein Not- Wassersystem über fast einen Kilometer für ein landwirtschaftliches Anwesen simuliert, diverse Personen mussten gesucht werden und ein Verletzter bei einem Maschinenunfall befreit und gerettet werden.

Schweißtreibender Einsatz: Die Wasserversorgung steht, es bleiben ein paar Minuten Erholung für das Pressebild. Bild: Jürgen Waschkowitz

Da auch Ampeln nicht mehr funktionierten, mussten bei einem Auto- und einem Busunfall mehrere Kinder in Sicherheit gebracht und eine eingeklemmte Person gerettet werden.

Beobachter der Übung sehen großen Erkenntnisgewinn

„Von der Führungsstruktur her war das Ziel dieser Übung, die Situation zu meistern: großes und zahlreiches Material mit großem Personal koordinieren, um es zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität, mehrmals sogar gleichzeitig, am nötigen Einsatzort zu haben“, beschrieb Thomas Groß die Aufgabe und ihre besondere Herausforderung.

Es ist kräftiger Einsatz nötig, um den Spreitzer richtig anzusetzen, um anschließend eingeklemmte Personen aus dem Unfallauto zu befreien. Bild: Jürgen Waschkowitz

„Wir haben eine hervorragend organisierte und reibungslos ablaufende Übung gesehen“, lobte Übungsbeobachter Uwe Hartmann. „Ich finde die Stationswahl und den Ablauf sehr gut. Wir haben das in Stockach auch schon einmal geprobt, wenn auch etwas kleiner. Wir waren sehr zufrieden mit dem Erfolg, denn das bringt den Übenden mehr, als wenn man eine große Übung macht, der Lerneffekt ist für unsere Aktiven dabei wesentlich größer. Außerdem waren die Szenarien durchaus realistisch und nicht utopisch, sie erforderten fachlichen, nötigen Einsatz.“

Ein erschreckendes Szenario

„Für ein solch ernstes Szenario gibt es zwar beim Landratsamt Pläne, auch für die Gemeinden, aber die sind noch nicht spruchreif“, so Axel Pecher von der Stadtverwaltung Engen. „Passieren kann das schon. Da sind wir froh, über eine so gut aufgestellte Feuerwehr, wie gerade erlebt, zu verfügen. Wenn der Strom total und lange ausfällt, haben alle Probleme. Hoffen wir gemeinsam, dass es nicht passiert.“