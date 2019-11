von Haigo Hofmann

Die Stadtbibliothek Engen konnte an diesem Abend mit einem wahren Juwel aufwarten. Usama Al Shahmani las aus seinem Roman (“In der Fremde sprechen die Bäume arabisch“), und das Publikum war beeindruckt. Unter dem Motto“ Die Heimat ist kein Ort, sie ist ein Gefühl“, wie der Autor sagte, konnten die Zuhörer einen berührenden Einblick in das Leben des 2002 aus dem damals diktatorisch regierten Irak Geflüchteten gewinnen.

Ein Intellektueller auf der Flucht

Nun war Al Shahmani, geboren 1971, schon zu diesem Zeitpunkt kein literarischer Novize mehr. Er hatte bis dahin bereits drei literaturwissenschaftliche Bücher veröffentlicht. Ein regimekritisches Theaterstück hatte genügt, ihn zur Flucht aus seiner Heimat zu veranlassen. Die damals regierende Baath-Partei unter ihrem Anführer Saddam Hussein, die vorgeblich eine Art panarabischen Sozialismus propagierte, kannte keine Gnade mit Abweichlern. Für einen Intellektuellen wie Al Shamani, der sich eine eigene Meinung erlaubt, ist in einer solchen Diktatur kein Platz. So blieb ihm nur die Flucht oder das Gefängnis.

Ein neues Leben in der Schweiz

Sein Weg führte ihn in die Schweiz, wo er sich ein neues Leben aufbauen musste. Erst hier, im Exil, erschloss sich ihm ein völlig neues Verhältnis zur Natur. Er erlernte dabei eine für ihn bis dahin unvorstellbare Liebe zum Wandern in den Bergen. Letztlich hat ihm diese das Ankommen in einer bis dahin unbekannten neuen Welt erleichtert – zusammen mit Menschen, die ihn dabei unterstützten.

Der Autor Usama Al Shahmani und die Moderatorin Frau Dr. Waltraut Liebl-Kopitzki bei der Lesung. | Bild: Haigo Hofmann

Wie Moderatorin Waltraud Liebl-Kopitzki betonte, hat ihm darüber hinaus seine außerordentliche Sprachbegabung, gepaart mit seiner intellektuellen Neugier, geholfen, sich erfolgreich ein Leben in einem neuen Land, mit einer bis dahin absolut fremden Kultur, aufzubauen. Seine Sprachmacht, seine Poesie wirkten eindringlich in den Passagen aus seinem Buch, aus dem er las. Hier wurde deutlich, welchen inhaltlich vielschichtigen Reichtum ein Leben zwischen den Welten hervorzubringen vermag – wenn es denn gelingt. Usama Al Shahmani ist dieser schwierige Spagat ohne Zweifel gelungen.