von Jürgen Waschkowitz

Auch in Engen neigt sich die Freibadsaison ihrem Ende zu. Nur noch wenige Besucher konnte der Leiter und Bademeister Thomas Abendroth in den vergangenen Tagen im Erlebnisbad begrüßen. Doch er kann auf eine zufriedenstellende Saison zurückblicken, mit vielen fröhlichen Besuchern, wenig Beanstandungen und schönen Erinnerungen.

55 000 Besucher in diesem Jahr

„Den überragenden Sommer 2018 mit seinen zahlreichen langen Hitzeperioden, die uns über 70 000 Besucher in unser schönes Erlebnisbad schwemmten, konnten wir natürlich dieses Jahr nicht ganz erreichen“, verrät er. „Aber wir sind nicht enttäuscht, denn auch diesen Sommer kamen bis dato rund 55 000 Besucher. Das ist für Engen eine zufriedenstellende Bilanz, auf die wir stolz sein können.“

Zum einen sei das den schönen Tagen zuzuschreiben, erklärt er. „Aber wir hören auch immer wieder, wie angenehm sauber und freundlich unser Bad von hauptsächlich auswärtigen Gästen gesehen wird. Manche Einheimische übersehen das leider zu oft, man gewöhnt sich halt schnell daran“, entschuldigt er im gleichen Atemzug die Einheimischen.

Schon morgens mindestens 23 Grad

Außerdem werden immer wieder die neuen warmen Temperaturen des Schwimmbeckens gelobt. „Mit den Abdeckungen können wir, selbst wenn es nachts stärker abkühlt, schon früh morgens über 23 Grad aufweisen“, ist er richtig stolz. „Ein ganz großes Lob in diesem Zusammenhang an den Gemeinderat und die Stadtverwaltung, die dieser Anschaffung zugestimmt haben“, resümiert er.

Das Erlebnisbad hat Einiges zu bieten: Eine multifunktionelle Freizeitanlage mit vielen Möglichkeiten für Sport, Gesundheit, Spiel und Spaß. Von einem zehn Meter hohen Turm gelangt man über die 89 Meter lange Rutsche in das Erlebnisbecken mit 15 Meter langem Strömungskanal. Der Kleinkinderbereich mit Matschplatz und zwei höhenversetzten Edelstahl-Kinderbecken, die durch Rutschen verbunden sind, lässt Kinderherzen höher schlagen. Und auf der großen Liegewiese finden die Badegäste immer ein schönes Plätzchen.

Freundlich und einladend

Das bestätigt auch Marc Larisch aus Aach. „Wir kommen gerne mit unseren zwei Kindern nach Engen, denn die freundliche und einladende Atmosphäre dort ist kaum zu überbieten. Egal wie voll es ist, wir finden immer einen freien Raum für unsere Bedürfnisse, meist sogar im Schatten.“

Richtig austoben mit seinen zwei Söhnen kann sich Christian Leicht aus Trossingen. „Wir haben zwar ein Naturbad in Trossingen mit einer langen Rutschbahn. Aber ein Naturbad hat natürlich einige Nachteile. So fühlen wir uns in Engen besonders in dem sauberen, hygienischen Becken sehr wohl“, erklärt er. Ewald Schilling genießt am Morgen seine Runden im warmen Wasser. „Ich komme mit meiner Frau mindesten dreimal die Wochen, meist ganz früh ins Bad, genieße die Ruhe und das gesunde Erlebnis.“