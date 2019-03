von Jürgen Waschkowitz

Eine erfreuliche Meldung bei der diesjährigen Hauptversammlung der Gesamtwehr Engen: Die Zahl der Einsätze ging im vergangenen Jahr zurück. Sie bleibt aber mit 90 Einsätzen recht hoch. Eine imponierende Anzahl von Aktiven konnte für langjährigen ehrenamtlichen aktiven Dienst ausgezeichnet werden. Großes Lob erhielten die Aktiven für ihren fleißigen Probenbesuch, die vorbildliche Aus- und Weiterbildung sowie ihren Einsatz für die Sicherheit ihrer Bevölkerung.

"Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein ist eine Berufung und heißt Menschen zu retten, Hab und Gut zu schützen sowie Hilfe zu leisten, wo sie benötigt wird", beschrieb Gesamt-Kommandant Dieter Fahr zu Beginn seines Jahresberichts die hehren Ziele der Feuerwehr. "Diesen Maximen stellen wir uns das ganze Jahr über und sind jeden Moment bei Alarm zum Einsatz bereit."

Insgesamt 238 Aktive

"Unsere Gesamtwehr ist mit 238 Aktiven, darunter acht Feuerwehr-Frauen gut, aufgestellt und hat sich kaum verändert", konnte Dieter Fahr in seinem Bericht vermerken. "Auch bei der technischen Ausrüstung können wir sehr zufrieden sein, wenn auch einige Fahrzeuge in die Jahre gekommen sind. So werden in diesem Jahr noch zwei Fahrzeuge ausgemustert, eines für die Ortswehr Bittelbrunn und eines für die Kernwehr. Ersatz ist bestellt, er soll eventuell noch in diesem Jahr ausgeliefert werden", hofft der Kommandant.

Die Einsätze stellte Michael Wehrle, Stellvertreter des Kommandanten, mit eindrucksvollem Bildmaterial vor. "Obwohl wir letztes Jahr befürchtet hatten, dass die Zahl der Einsätze steigen könnte, sind sie auf 90 Alarmierungen zurückgegangen", konnte er der Versammlung melden. Die Einsätze teilen sich in 27 Brände, 47 Technische Hilfen und leider auch 16 Fehlalarme auf. "Doch diese gingen ebenfalls stark zurück," so Michael Wehrle. Auch infolge starken Regens kam es zum besonderen Einsatz der Wehr.

Probenbesuch durchgehend gut

"Wir werden bei der Alarmierung meist ungenau über das Ausmaß der zu leistenden Hilfe bei Bränden oder technischen Hilfen informiert und rücken mit mehreren Fahrzeugen aus. Wir setzen entsperrend den Alarmierungen, die oft von Privatpersonen kommen, lieber ausreichend Fahrzeuge und Aktive ein, um nicht verspätet Nachalarmieren zu müssen", begegnete Michael Wehrle aufkommender Kritik aus der Bevölkerung über zu umfangreichen Aufmarsch bei Einsätzen.

Bei dem Rückblick auf Probenbesuch und Ausbildung registrierte Thomas Groß erfreulichen Einsatz. "Auch hier zeigen die Kameraden aller Wehren großes Engagement und Einsatz. Der Probenbesuch ist bei allen Wehren durchgehend gut, und auch zur Aus- und Weiterbildung sind genügend Kameraden angetreten", lobte er: "Eine erfreuliche Zahl der Aktiven hat an einem Fortbildungslehrgang im vergangenen Jahr teilgenommen", so der Stellvertreter des Gesamtkommandanten. Mario Petrillo stellte gewohnt locker und humorvoll den Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr vor. "Wir haben unseren Bestand auf 31 Jugendliche, davon vier Mädchen, aufgestockt und haben großen Spaß mit dem Nachwuchs. Alle bilden wir richtig professionell aus, üben den Wettbewerb und haben viel Erfolg und Spaß, nicht nur beim Ferienlager", versicherte der Jugendleiter.

Engens Bürgermeister Johannes Moser zeigte sich sehr erfreut über die Aktivitäten der Gesamtwehr, lobte die Jugendlichen und gratulierten den zahlreichen Jubilaren. "Ich darf mich, auch im Namen des Gemeinderates, für ihren Einsatz und die damit verbundene zuverlässige Sicherheit bei allen Wehren bedanken."