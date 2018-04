Nach zwei Messerstichen in den Rücken überlebt ein 20-jähriger einen Gewaltausbruch bei einer Party nur dank einer Not-OP. Nun steht der mutmaßliche Angreifer vor Gericht.

Die Geburtstagsparty einer 22-Jährigen Anfang Oktober 2017 in einem Vereinsheim in Engen endete vorzeitig, und zwar mit einer fast tödlichen Tragödie. Vor dem Landgericht Konstanz begann nun der Prozess gegen einen 21-Jährigen. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Als auf der Geburtstagsparty der nicht eingeladene 21-Jährige mit zweien seiner Brüder erscheint, wird es mehr als ungemütlich. Ein 24-jähriger Gast sitzt plaudernd an einem der Tische, als er von hinten angesprochen wird: "Kennst du mich noch?" Er dreht sich um – und hat sofort eine Faust im Gesicht. Ein zweiter Schlag folgt. Er fliegt vom Stuhl, blutet unter dem Auge. Danach geht es rund. Dem DJ fliegt sein Equipment um die Ohren, Scheiben klirren, es wird geschrien, junge Männer gehen blutend zu Boden, ein Mädchen wird umgeschubst. Ihr 20-jähriger Freund, der zuvor versucht haben soll, den 21-Jährigen von weiteren Übergriffen abzuhalten, wirft sich schützend über sie. Dann hat er zwei tiefe Messerstiche im Rücken. Einer dringt rund zehn Zentimeter tief unterhalb des Schulterblatts ein, ein zweiter, ebenso tiefer Stich verletzt unterhalb des Zwerchfells die Lunge. Er überlebte nur, weil er im Klinikum Singen notoperiert wurde.

Der angeklagte 21-Jährige aus Engen sagt vor Gericht: "Ich wollte ihn ja gar nicht verletzen." Was er warum wollte, bleibt unklar. In Zeugenaussagen in den Akten ist von einem möglichen Zwist des Angeklagten oder seiner Brüder mit einem Motorradclub die Rede. Auch Vorwürfe gegen Anwesende wegen des frühen Todes der Schwester des Angeklagten werden als Motiv für den Gewaltausbrauch erwogen, aber bislang nicht bestätigt.

Der Angeklagte berichtet, es habe zunächst eine "Diskussion" zwischen ihm und dem DJ gegeben. Als es dann handgreiflich wurde, soll er ihm eine Bass-Box und einen Laptop an den Kopf geworfen haben. Der 21-Jährige bestreitet das. Seiner Meinung nach sind die Sachen im Tumult vom Tisch gefallen. Auch er selbst sei verletzt worden. Mit einem zugeschwollenen Auge und Rückenschmerzen "von den Tritten" habe er das Vereinsheim nach der Schlägerei verlassen wollen. Draußen sei ihm eingefallen, dass er seinen kleinen Bruder noch "rausholen" wollte. Mit aufklapptem Taschenmesser in der Hand sei er wieder reingegangen, habe gerufen: "Geht weg von mir!" Er sei geschubst worden. Der 20-Jährige sei zuerst mit dem Gesicht zu ihm gestanden, dann müsse er sich umgedreht haben. "Also haben Sie jemanden von hinten niedergestochen – warum?", fragt der Richter. "Ich war voll Adrenalin", sagt der 21-jährige. "Als ich Blut sah, habe ich sofort aufgehört." Bei der Tat war er alkoholisiert. Ob das die Schuldfähigkeit beeinträchtigt haben könnte, muss nun ein Sachverständiger beurteilen. Der Prozess geht Mitte des Monats weiter.