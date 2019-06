von Holle Rauser

„Das Glück kommt unverhofft. Es ist nie zu spät“, heißt es in vielen Liedern, die Ricky, Coco, Roger und ihre Bandkollegen von Staff Benda Bilili spielen. Die Geschichte der afrikanischen Band stieß bei der Filmaufführung in Engen auf großes Interesse. Die Ateliergemeinschaft von Manfred Müller-Harter und Gerhard Mahler hatte in Kooperation mit dem Verein Unser buntes Engen bei perfektem Sommerabendwetter zur Open-Air-Filmnacht beim Schützenturm geladen.

„Wir möchten diesen Platz seit langem beleben“, so Müller-Harter vor dem Filmstart. „Für uns als Verein ist es eine Gelegenheit, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, ergänzte Ajmal Farman vom Verein Unser Buntes Engen. Der Film berühre viele Aspekte, mit denen sich der Verein beschäftige.

Beim Film-Open-Air verfolgen die Besucher das spannende Biopic.

Tatsächlich bekommt in dem Film das Wort „Fluchtursachen“ eine eindrückliche Bedeutung: Der Anfang des Films, der als Dokumentarfilm 2005 über Polio-versehrte Straßenmusiker in Kinshasa/Kongo startete und sich zu einem Biopic über die Band und ihren Aufstieg entwickelte, zeigt das elende Leben der Straßenkinder im Beton-Dschungel der Landeshauptstadt.

Musiker rufen in Liedern auch zum Impfen auf

„Papa Ricky“, der auf selbst konstruierten Dreirädern fährt, ist mit seinen Liedern ein Hoffnungsschimmer. Seine Stücke in afrikanischem Soul und kongolesischem Rumba rufen auch zum Impfen auf, sind die Musiker doch selbst schwer gezeichnet von der Kinderlähmung und wohnen mit ihren Familien in einem Zentrum für Körperbehinderte. Bandproben finden im heruntergekommenen Zoo von Kinshasa statt.

Mit dem halbwüchsigen Roger Landu, der Mutter und Brüder zu versorgen hat, stößt ein begabter Musiker zu Staff Benda Bilili, der alle Hoffnung auf seine Satonge setzt, ein Instrument, gebaut aus einer Konservendose, Holz und einer Saite. Gefördert von den französischen Dokumentarfilmern, schafft Staff Benda Bilili trotz einiger Widrigkeiten in wenigen Jahren den Aufstieg, tourt durch Europa: Der unerschütterliche Glaube an das Glück hat sich für Ricky, Roger und die anderen gelohnt.