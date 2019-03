von Manuela Fuchs

Das Bürgerhaus in Anselfingen platzt fast aus den Nähten. Der Besucherandrang lässt erahnen, wie sehr das Thema Kiesabbau den Bürgern unter den Nägeln brennt. Der Bedarf an Sand und Kies ist groß, die Baukonjunktur boomt und die benötigten Rohstoffe sollten nach Möglichkeit standortnah abgebaut werden. Dies geschieht momentan auf einer Fläche von etwa 13 Hektar nahe Anselfingen. Da die Bestände hier aber langsam zur Neige gehen, stellte das Kieswerk Kohler einen Erweiterungsantrag.

"Bei dem momentanen Konjunkturstand gehen wir von einer Abbauzeit von vier bis sechs Jahren aus", informiert Thomas Kohler die Anwesenden, "danach wird das Gelände rekultiviert und der Natur zurückgegeben." Durch die Erweiterung rückt das Abbaugebiet bis auf etwa 150 Meter ans Dorf heran. 200 000 Tonnen sollen hier pro Jahr abgebaut werden. In zehn Arbeitsstunden werden dabei täglich 1000 Tonnen Material verladen. Um den Lärmpegel so gering wie möglich zu halten, ist der Bau eines Lärmschutzwalls geplant.

Beruhigungsversuche haben wenig Erfolg

Hans-Joachim Keller beleuchtet Umweltaspekte. Er erklärt, dass sämtliche Werte bezüglich Staubniederschlag, Schwebstaub und Lärmbelastung die gesetzlich zulässigen Höchstwerte signifikant unterschreiten und somit irrelevant seien. Auch Biologe Maik Hermann versucht die Bürger zu beruhigen und versichert, dass hier keine schützenswerte Flora und Fauna vernichtet würde.

Die Stimmung im Saal ist jedoch aufgeheizt und wer das Projekt ablehnt und Gegenargumente vorbringt, erhält heftigen Beifall. Viele der Anwesenden klagen, dass die Belastungen durch Lärm und Staub jetzt schon eine Zumutung seien. Falls die Kiesgrube noch näher an den Ort heranrücken will, würde das die Lebensqualität der Bewohner erheblich mindern. Kritiker klagen auch über eine Naturverschandelung und dass bald jeder grüne Fleck in Anselfingen verschwunden wäre. Gemeinderat Jürgen Waldschütz ist der Meinung: "Sie, Herr Kohler, sind hier in der Bringschuld. Es liegt an Ihnen, vertrauensbildende Maßnahmen gegen das Misstrauen der Bürger zu schaffen."