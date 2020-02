Engen vor 2 Stunden

Verschlechtere Fahrpläne zwingen einen Engener zum Umstieg aufs Auto

Der Engener Peter May fuhr lange mit dem Seehas zu seiner Arbeitsstelle in Radolfzell. Wegen der neuen Busfahrpläne in Engen kommt er aber nicht mehr rechtzeitig zum Bahnhof. Das hat Konsequenzen.