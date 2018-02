Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A81 zwischen den Anschlusstellen Engen und Geisingen ein Unfall mit drei beteiligten Lkw.

Dies berichtet die Polizei in einer ersten Pressemitteilung. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Engen ausgeleitet. Nach derzeitigem Sachstand wurde eine Person leicht verletzt.