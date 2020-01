Die Frau kam mit ihrem BMW in einer abschüssigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, worauf sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen musste das Unfallopfer laut Polizeibericht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Notarzt und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Engen mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Am Auto entstand Totalschaden.