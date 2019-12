In der Nacht zum Samstag gegen 01.30 Uhr habe ein unbekannter Täter den Inhalt eines in der Gerwigstraße abgestellten Firmencontainers in Brand gesteckt, sagt die Polizei. Laut ihren Angaben konnte das Feuer von der Freiwilligen Feuerwehr Engen, die mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei bislang nicht bekannt, wie die Polizei berichtet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, unter der Telefonnummer (07733)94090, zu melden.