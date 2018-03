Engen Unbekannte entwenden Pferdeanhänger

Ein grau-brauner Hänger wurde am Samstag von einem Privatgrundstück in Engen gestohlen.

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Samstag im Zeitraum von 14-18 Uhr in der Außer-Ort-Straße einen abgestellten Pferdeanhänger der Marke Rettenmaier von einem Privatgrundstück gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der etwa 1000 Euro teureAnhänger mit einem Kupplungsschloss gesichert und derzeit nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Zeugenhinweise zum Verbleib des braunen Hängers mit grauer Plane an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731) 888-0.