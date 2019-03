von SK

Gleich zwei Einbrüche in Schulgebäude gab es am Wochenende laut Polizei.

In Gottmadingen haben sich die bislang unbekannten Einbrecher über ein Fenster Zutritt in die Schule in der Hardstraße verschafft. Im Lehrerzimmer wurden – wie es im Polizeibericht heißt – mehrere Schränke durchsucht und das aufgefundene Bargeld entwendet.

Auch in Engen haben sich Einbrecher laut Polizei zwischen Samstag, 0.30 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Hohenstoffelstraße verschafft und Türen sowie Schließfächer aufgehebelt. Aus den darin befindlichen Klassenkassen wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe kann laut Polizei bislang noch nicht beziffert werden.

Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in Gottmadingen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.