Der Gemeinderat gab der Verwaltung den Auftrag, ein Sanierungskonzept für das Gebäude zu erstellen. Zudem soll die Sanierung, anders als zunächst vorgesehen, auf der städtischen Projektliste vorgezogen werden. Hintergrund für den aktuellen Sanierungsplan seien die Mängel an Leitungssystemen sowie beim Brandschutz. Neben diesen Mängeln sei eine energetische Sanierung von Dach und Fassade sowie eine neue Heizungs- und eine Aufzuganlage erforderlich, so Stadtbaumeister Matthias Distler.

Landesförderung möglich

Bislang sind bereits 162 000 Euro in die Erweiterung und Sanierung des Gebäudes geflossen. Für ein zweites Fluchttreppenhaus geht Distler von Kosten in Höhe von 50 000 Euro aus. Zusätzliche Brandschutztüren sollen noch einmal 20 000 Euro kosten. Der neue Aufzug soll 50 000 Euro kosten, während die Sanierung der Fassade und der Balkone und des Flachdachs auf 490 000 Euro geschätzt werden. Der Kindergarten liegt jedoch im Bereich des Sanierungsgebiets „Bahnhofsbereich mit Altstadt“, so dass es für die Sanierung eine Landesförderung geben könnte. Hierfür, so Distler, bedürfe es aber eines Gesamtkonzepts, und die Umsetzung müsse in einem zeitlichen Zusammenhang erfolgen.

Haus ist in einem guten Zustand

Aus diesem Grund soll die Sanierung auch auf der Projektliste vorgezogen werden. Der Bedarf des Gebäudes stehe in den nächsten Jahrzehnten außer Frage, so Distler. CDU-Stadtrat Bernhard Maier schlussfolgerte, dass eine solche Investition vorsehe, das Gebäude zu erhalten. Ursprünglich habe man das Gelände überarbeiten wollen. Aus Sicht der Kinderbetreuung sei die Belassung an dieser Stelle sinnvoll, entgegnete Hauptamtsleiter Patrick Stärk. „Das Haus ist in einem guten Zustand. Günstiger bekommen wir keine Kindergartenplätze“, verdeutlichte Bürgermeister Johannes Moser den Räten. Dem pflichtete auch UWV-Stadträtin Ines Lutz bei: „Der Kindergarten hat dort einen perfekten Standort.“