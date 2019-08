von Holle Rauser

Johannes Moser ist richtig sauer: Die Alucopond-Fassade der erst fünf Jahre alte neue Stadthalle ist im Bereich der Skateranlage auf einer Höhe bis zu 1,50 Meter fast komplett auf ganzer Länge zerkratzt. Krater und Dellen von Steinwürfen weist die Fassade auch in großer Höhe auf. Zudem wurde das Schild an der Anlage unleserlich gemacht.

An der Skateranlage, für die die Stadt 80.000 Euro ausgab, wurde die Beschriftung des Info-Schilds zerstört. | Bild: Holle Rauser

„Das ist doch völlig sinnlos und einfach eine Sauerei“, ärgert sich Moser. Der Engener Bürgermeister lud am vergangenen Freitag zum Ortstermin, um seinem Frust Luft zu machen und um die Bevölkerung wach zu rütteln: „Die Schäden haben ein Ausmaße angenommen, die wir nicht mehr hinnehmen können“. Die Kratzereien gehen mutmaßlich auf das Konto Jugendlicher. Darauf lässt die Art der Kritzeleien schließen und zudem hat sich die Skateranlage seit ihrer Eröffnung 2014 zu einem beliebten Treffpunkt der Engener Teenager entwickelt und wird auch von auswärtigen Boardern frequentiert. „Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Beschädigungen von den Skatern selbst stammen“, betont Moser.

Die Art der Kratzereien lassen auf Jugendliche Täter schließen. Um die Schäden zu beseitigen, müssen die betroffenen Platten ausgetauscht werden.

Die Beseitigung der Kratzer und Dellen sind richtig teuer. „Jede Platte ist ein Unikat“, macht der Bürgermeister deutlich. Der Austausch der beschädigten Platten kostet 25.000 Euro. Reparaturversuche mit Folie und Farbe seien nicht erfolgreich gewesen. Johannes Moser appelliert an Eltern, aber auch an Augenzeugen: „Fragen Sie ihre Kinder, ob sie dort waren, etwas beobachtet haben“, so seine Bitte. Für Hinweise hat die Stadt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Tummelplatz für Vandalen

Überhaupt scheint die abseits des Wohngebiets gelegene Stadthalle und die Grundschule ein beliebter Tummelplatz für Vandalen. Moser zeigt beim Ortstermin auch die Hintertür des neuen Grundschulanbaus, die massiv beschädigt wurde. Offenbar wurde versucht, die Scheibe einzuschlagen. „Ich werte das als Einbruchsversuch“, so Moser. Ein weiteres Problem sei der Müll, der rund um die Stadthalle und die Skateranlage zurückgelassen wird.

Auch die hintere Tür der Grundschule wurde beschädigt, wobei es sich hier auch um andere Täter handeln könnte. | Bild: Holle Rauser

Der Verwaltung und dem Gemeinderat reicht es jetzt: Nach dem Austausch der Fassadenplatten soll mit Kameras der hintere Bereich der Stadthalle künftig überwacht werden. Das Drainagebett aus Steinen wird durch Gitter ersetzt, um den mutwilligen Zerstörern kein Werkzeug zu liefern. Vermutlich seien auch Glasscherben eingesetzt worden. Sollten Appelle und Überwachung nicht fruchten, ist für die Stadt auch die radikalste der Lösungen – der Abbau der Pipe – nicht ausgeschlossen.

„Wir wollen in Engen nicht zur Überwachungsgesellschaft werden, aber die Zerstörungen müssen aufhören“, so Moser. Die Kameras werden rund 16.000 Euro kosten. Zusammen mit den Renovierungskosten kommen 41.000 Euro zusammen. „Die hätte man auch in die Jugendarbeit stecken können“, so der Bürgermeister trocken.